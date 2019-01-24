Какие сайты "лягут" 1 февраля

Ровно через неделю многие сайты перестанут быть доступны для пользователей. Причина - перевод серверов на протокол более современного стандарта. С 1 февраля - DNS Flag Day - устаревшая версия не будет поддерживаться.

DNS расшифровывается как Domain Name System - система доменных имен. Она нужна для того, чтобы серверы (на них хранятся данные), могли “общаться” между собой и “понимать” куда и откуда идет интернет-трафик. Это если очень упрощенно. Оборудование работает по утвержденным протоколам. Они со временем устаревают, потому что появляются всё более новые требования по ходу развития интернета. Именно это произошло с протоколом, по которому работают DNS-серверы. Ведь он был разработан еще в 80-х годах прошлого столетия.

С 1 февраля весь интернет окончательно перейдет на более современный протокол EDNS.

Это коснется только госорганов?

В первую очередь проблемы возникнут у большинства государственных органов - из-за бюрократии и нехватки квалифицированных сотрудников там не успевают вовремя обновлять оборудование. Но DNS Flag Day может коснуться не только госструктур.

Например, у вас есть сайт и вы по каким-то причинам не пользуетесь услугами хостингов, а поддерживаете свой собственный сервер. Это выглядит странно, потому что большинство компаний давно уже отдали эту задачу на аутсорс. Но так случилось и у вас есть сервер. В таком случае вам нужно срочно проверить, по какому протоколу он работает. Если это DNS-сервер, обновляйте программное обеспечение до EDNS.

Какие сайты "лягут" 1 февраляФото: Рушан КАЮМОВ

В некоторых случаях, когда оборудование совсем устаревшее, придется не просто обновить программное обеспечение, а даже поменять серверы, - предупреждает эксперт Института развития интернета Валерий Соловьев.

Нужно признать, что многие компании, в частности, Сбербанк и некоторые ведомства оперативно обновили свои сервера, поэтому с их сайтами проблем быть не должно.

Есть и еще один способ узнать, грозят ли вам проблемы с 1 февраля. На сайте можно просто вбить адрес вашего сайта и проверить его готовность к DNS Flag Day.

Список сайтов - далеко не исчерпывающий, - у которых возникнут проблемы в DNS Flag Day (предоставлено Институтом развития интернета):