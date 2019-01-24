ЦБ спас Московский Индустриальный банк

Во вторник Центробанк начал процедуру санации Московского индустриального банка, входящего в топ-30 российских кредитных организаций. Что делать клиентам, чем санация отличается от банкротства и И что ждет банк в будущем? На эти и другие вопросы «Комсомолки» ответил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

- Что случилось с банком?

- Банк испытывал финансовые трудности. Они были связаны с инвестпроектами, которые банк кредитовал в разных регионах. Многие из них оказались низкорентабельными, многие не были выполнены в сроки. И банку потребовались дополнительные деньги. Собственник пытался спасти банк самостоятельно. Но в конце года понял, что он это сделать не в состоянии. В итоге ЦБ принял решение взять его на санацию.

- Что такое санация? Чем она отличается от банкротства?

- Банкротство - это смерть банка. А санация - это спасение и продолжение жизни банка. Сейчас ЦБ полностью контролирует Московский индустриальный банк. То есть гарантирует непрерывность его деятельности и исполнение всех обязательств перед всеми клиентами: и физическими, и юридическими лицами. Независимо от сумм, находящихся на счетах и независимо от размера платежей.

- Почему приняли такое решение?

- Банк достаточно крупный. Его баланс - более 300 млрд. рублей. Около 200 млрд. вкладов. Это очень значительные суммы. Московский индустриальный банк является значимым для некоторых регионов России. На обслуживании у банка большое количество некоммерческих организаций. Их несколько тысяч. Среди них школы, детские сады, медицинские учреждения, управляющие компании в сфере ЖКХ. Социальная значимость банка в отдельных регионах очень высока. Поэтому ЦБ принял решение не ликвидировать банк, а поддержать его деятельность и развивать дальше.

- Сколько ЦБ туда вливает?

- Мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка. Сейчас это 77 млрд рублей.

- Что меняется для клиентов?

- Ничего. Банк продолжает свою работу в обычном режиме. Можно провести любую операцию: положить или снять вклад, взять или погасить кредит, сделать денежный перевод. Более того, банк стал более надежным. Потому что за ним стоит не частный собственник, который не смог поддерживать банк финансово, а Центральный банк.

- То есть это то же самое, что было с Промсвязьбанком и Бинбанком полтора года назад?

- Да, это абсолютно такая же ситуация. Тогда ЦБ взял на финансовое оздоровление эти банки. Сейчас они спокойно работают.

- Стоит ли опасаться тем, кто держит в банке больше 1,4 млн. рублей, которые гарантируются системой страхования вкладов?

- Бояться клиентам абсолютно нечего. При любой сумме вклада или сбережений на счетах и картах. ЦБ гарантирует, что банк будет соблюдать все свои обязательства перед клиентами. Повторюсь: он продолжает полноценно работать.

- Будут ли какие-то изменения для компаний, держащих деньги на расчетных счетах?

- Для всех юридических лиц тоже ничего не меняется. Банк стал даже более надежным. Потому что уже находится под операционным контролем ЦБ и в ближайшее время Банк России станет его собственником.

- Будут ли меняться условия кредитных, депозитных договоров и других отношений с клиентами?

- Условия всех договоров, заключенных до санации, остаются прежними и исполняются банком в полном объеме и в срок.

- А что с собственниками банка и их деньгами? Получается, ЦБ простил их ошибки?

- Нет. Средства собственников банка и топ-менеджмента им не возвращаются. Они уже списаны со счетов и пойдут на финансовое оздоровление.

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