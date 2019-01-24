Сергей Сторчак: Наш план по спасению экономики в Венесуэле слушали хорошо. Но услышали или нет - отдельный вопрос

Венесуэла несколько последних лет постоянно находится на грани экономической катастрофы (после того, как в 2014 году обрушились цены на нефть - главную кормилицу бюджета страны). В стране гиперинфляция - 1 300 000% в год (данные МВФ). Постоянный дефицит продуктов и самых простых товаров (в том числе и туалетной бумаги). Народ стремительно беднеет и бежит из страны - из 30 млн. населения уехало более 2,3 млн. человек.

Попытки венесуэльского правительства вытащить страну из затянувшегося кризиса терпят неудачу. В августе прошлого года президент Николас Мадуро попытался спасти местную валюту и провел деноминацию. Боливар потерял пять нулей, но затем стремительно рухнул по отношению к доллару на 96%. Власти вводили новые деньги - криптовалюту, привязанную к стоимости нефти. Но и это не помогло.

В ноябре прошлого года российская делегация высокопоставленных чиновников из разных экономических ведомств побывала в Каракасе, оценила ситуацию и предложила свой план спасения. Наши эксперты рекомендовали:

- поддержать население, введя безусловный базовый доход для малоимущих семей (это когда ежемесячно от государства выделялась бы гарантированная сумма денег);

- прекратить решать проблему дефицита бюджета за счет постоянного выпуска новых денег (чтобы остановить рост инфляции);

- чтобы повысить поступления в бюджет, провести налоговую реформу (увеличить НДС, акцизы, а прямые налоги, возможно, даже снизить);

- нарастить добычу нефти и максимально расширить и разнообразить экспортную продукцию (шоколад, каучук).

Что стало с этим планом по спасению экономики? Спросила «Комсомолка» у главы российской делегации в Венесуэле, замминистра финансов Сергея Сторчака.

- Предложения, высказанные представителями российской делегации, обсуждались активно, заинтересовано. Слушали хорошо. Но услышали или нет… Это отдельный вопрос, - голос у чиновника в телефонной трубке был не очень-то довольный. И понятно, почему: - Мы ждем до сих пор ответа от венесуэльских властей. Но они не обязаны нам отвечать, у них может быть своя точка зрения по решению кризисной ситуации.

- А правда, что Венесуэла просила прислать на помощь экономического консультанта?

- Да, власти Венесуэлы заявили, что им было бы интересно, чтобы кто-то из россиян, понимающих в макроэкономике и в отдельных секторах, на постоянной основе находился в стране. Но пока эта идея так и не получила развития.

- Как отразится возможная смена власти на российских бизнес-интересах?

- Давайте подождем. Пока это гадание на кофейной гуще.

- А у вас какие ощущения от страны? Там действительно так все плохо, что тысячи выходят на улицы?

- Я не видел этого. По городу ходят вполне довольные и счастливые люди. Я не знаю, кто там бузит и кто кого раскручивает. Но цифры, действительно, показывают не очень хорошую ситуацию, это факт.

- Реально вытащить страну из кризиса?

- Многие страны выходили из кризисных ситуаций. Вспомните, что из себя представлял Китай 20 лет назад? И что мы имеем сейчас. Профессиональных ответов на эти вопросы нет.

- Каждая ситуация индивидуальна?

- Ну почему же. Есть много общего. Правильная расстановка акцентов, правильный выбор соотношений между капиталом, частным сектором. Эти пропорции важны. Китайцы смогли эти пропорции правильно найти между регулированием и свободой рынка, частной инициативой. Во многих странах это происходит и довольно успешно.

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