Эксперт: Американцы сами превратили своих дипломатов в заложников, через 72 часа Мадуро может их просто арестовать

Попытка госпереворота в Венесуэле имела неожиданный побочный эффект. Действующий лидер Николас Мадуро обвинил во вмешательстве американцев, разорвал дипотношения с США и предписал «звёздно-полосатым» дипломатам в течение трёх суток покинуть страну.

Но Вашингтон признал «законным президентом Венесуэлы» главного противника Мадуро — лидера Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо. Который даже «принёс президентскую присягу» на одном из митингов в Каракасе. И поскольку сей «лидер» никаких дипломатов пока не изгонял, Белый дом и Госдеп отказались подчиниться решению Мадуро. Но это может привести к тяжёлым последствиям, о чём «Комсомолке» рассказал доцент МГИМО, эксперт по международным отношениям Роман Райнхардт:

— Американцы действуют очень грубо: они настолько уверены, что «смена Мадуро на Гуайдо» — дело решенное, что даже из собственных дипломатов делают разменную монету. Хотя эвакуация дипкорпуса (по любым причинам) — вполне нормальная вещь. Например, в феврале 1918 года, на фоне кризиса власти в России и наступления немцев на Петроград, западные посольства, включая американское, на пять месяцев перебрались в Вологду. А когда в стране началась гражданская война — и вовсе выехали за границу. То есть даже тогда безопасность дипломатов стояла превыше всего. Сейчас по всем писаным и неписаным традициям любое другое правительство просто эвакуировало бы дипломатов из Венесуэлы, а уж потом разбиралось, кто там «настоящая власть».

При этом есть одна тонкость: по Венской конвенции 1961 года даже в случае разрыва дипотношений государство пребывания не имеет права захватывать территорию бывшего посольства, обязано охранять его здания, архивы и так далее. То есть территория посольства (в отличие от персонала) в любом случае неприкосновенна. Вряд ли Мадуро рискнёт нарушить Венскую конвенцию, ведь одна из его опор — легитимность.

Но через 72 часа, с точки зрения правительства Мадуро, американские дипсотрудники потеряют дипломатическую неприкосновенность и не будут отличаться от любых других иностранцев в Боливарианской Республике. За оградой посольства, защищённые Венской конвенцией, они теоретически могут сидеть сколько угодно; но стоит им ступить за порог — их можно вполне легально (с точки зрения правительства Венесуэлы) арестовать. Скажем, «за нарушение миграционного режима». А потом посадить в тюрьму и депортировать на родину. Не исключаю, что Каракас так и поступит.

«США защитят американских дипломатов», — сказал сейчас госсекретарь Марк Помпео. Но это тоже передёргивание: безопасность дипсотрудников в любом случае гарантируется не их родиной, а государством пребывания. Хорошо, Вашингтон признаёт президентом Гуайдо. Но есть ли у этого человека реальная власть, чтобы на фоне гражданского противостояния защитить дипмиссии? Сомневаюсь.

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