2019-01-24T16:19:09+03:00
Спорт

Медведи выживают Загитову из дома

Что бросают на лед фигуристам и хоккеистам, и почему это становится проблемой
Константин ИВАНОВ
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Фигуристка Алина Загитова и внушительный подарок от зрителей её выступления. ФОТО Наталия Федосенко/ТАСС + Сергей Бобылев/ТАССФигуристка Алина Загитова и внушительный подарок от зрителей её выступления. ФОТО Наталия Федосенко/ТАСС + Сергей Бобылев/ТАСС
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В фигурном катании появилась новая традиция. Главной приме этого вида спорта Алине Загитовой теперь после каждого выступления принято дарить огромных плюшевых медведей. Их уже столько, что они не помещаются у Алины в квартире. Но Загитовой еще повезло - болельщики любят бросать на лед что угодно, от пельменей до кальмаров и сомов.

Медвежий угол Загитовой

До минского медведя один из косолапых свалился на Алину Загитову в Саранске на чемпионате мира, еще два - во время Гран-при. Все бы хорошо, но ростом они порой раза в полтора больше самой фигуристки.

- Мне очень приятно, когда дарят таких больших медведей, но их реально уже некуда деть! - улыбалась Алина. И рассказывала, что каких-то зверей она отдает своей сестре, но все равно плюшевых игрушек у нее столько, что они не помещаются на кровати, и ей скоро придется спать на полу. Минский медведь, кажется, приблизил эту перспективу. А сезон далеко не закончен - впереди еще чемпионат мира.

Во время произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию. Фото Владимир Смирнов/ТАСС

Во время произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию. Фото Владимир Смирнов/ТАСС

Пельмени для Медведевой

Традиции кидать на лед фигуристам мягкие игрушки уже много лет. Почему именно игрушки, а не цветы и что-то еще? Тут все довольно просто: плюшевые звери, приземляясь после полета с трибун, не портят лед и не рассыпаются, их легко собрать за считанные минуты, пока спортсмены ждут оценок. Вот и летят, например, в Юдзуру Ханю сотнями желтые Винни-Пухи - это его любимый герой, который когда-то помог японскому мальчику вернуть себе уверенность после землетрясения.

Но бывают и нестандартные подарки. Например, в декабре в том же Саранске фанаты кинули Евгении Медведевой на лед пельмени. Но не ищите тут обидных намеков. Как позже выяснилось, это подарок предназначался не Жене, а ее канадскому тренеру Брайану Орсеру - болельщики решили, что так он лучше прочувствует русскую душу. Женя на подарок, кстати, не обиделась. «Это было оригинально и немножечко странно, мягко говоря, потому что они растаяли и превратились просто в кашу», - рассказывала она на видео в своем инстаграме.

Овечкин: шапки долой!

С выброшенными на лед игрушками все так серьезно, что фиксируются даже официальные рекорды. Последний из них был установлен на хоккейном матче североамериканской лиги АХЛ между «Херши» и «Бинхэмтоном» 4 декабря 2018 года. В тот день болельщики выбросили на площадку 34798 игрушек! Все их потом отдали в благотворительные фонды.

Уборка хоокейного льда от игрушек во время игры в Швейцарии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уборка хоокейного льда от игрушек во время игры в Швейцарии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А хоккейные фанаты вообще знают толк в том, что можно выбросить на лед. На днях они от восторга забросали бейсболками сделавшего очередной хет-трик Александра Овечкина кепками - есть такая традиция в НХЛ.

Осьминоги и сомы на льду

Впрочем, в Национальной хоккейной лиге на лед летят намного более экзотичные вещи, чем простые бейсболки. В Детройте, например, принято швыряться с трибун осьминогами. Необычная традиция зародилась в 1952 году. Тогда несколько фанатов подсчитали, что их клубу «Детройт ред Уингз» нужно 8 побед для победы в Кубке Стэнли, и сделали из этого необычный вывод - бросили на лед осьминога, у которого восемь щупалец (логика!). Вы будете удивлены, но сработало! С тех пор бедные головоногие регулярно шлепаются на площадку.

А в Нэшвилле, например, на лед бросают сомов. Эта рыба - главное блюдо в штате Теннесси. Но в отличие от Детройта, власти борются с необычной традицией, и гигантских сомов приходит проносить на трибуны контрабандой - в основном склизких рыбин приматывают скотчем к ноге и маскируют широкими брюками.

Но что только не летит со секторов на хоккейных матчах - сырое мясо, утки, крысы и даже дохлые суслики. Так что огромные плюшевые медведи для Загитовой лучший вариант. Очередной из них может пополнить коллекцию Алины уже в пятницу - 25 января в 18:00 в Минске на чемпионате Европы фигуристки начнут катать произвольные программы. Олимпийская чемпионка, которая выиграла произвольную программу - все шансы на победу.

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