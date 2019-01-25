Студенты со всей России совершили паломничество в Когалым в Татьянин день

25 января студенты отмечают свой главный праздник – Татьянин день. 264 года назад императрица Елизавета Петровна подписала в день памяти великомученицы указ об открытии Московского университета «для поощрения и развития всякого знания в нашем Отечестве». Великомученица Татиана считается покровительницей молодежи, образования, а также одной из самых почитаемых в России святых.

У большинства российских студентов уже наступили каникулы. Идея паломничества в Когалым, чтобы приложиться к уникальным мощам святой Татианы родилась в социальных сетях. Группа ребят сформировалась быстро. Вячеслав Бердник из Уфы рассказывает, что сначала хотел провести каникулы в Перми, всего-то в 500 км. Но увидев чей-то пост в Фейсбуке и списавшись с другими путешественниками, загорелся идеей поехать в Западную Сибирь.

- Во-первых, я на Севере никогда не был, во-вторых, познакомился с интересными ребятами. Кто-то приехал из Ростова, кто-то – из Воронежа, а некоторые – вообще с самого юга, из Краснодара! Теперь будем дружить, а может и в гости друг к другу ездить?! Как пойдет!

Ребята добирались разными способами. Чаще всего ехали поездом, плацкартой, а самые отчаянные – автостопом. «Голосовали на дорогах, люди останавливались из любопытства, а узнав, что мы едем в паломническую поездку, соглашались подсобить, особенно, водители фур, – рассказывает Юлия Крутихина из Воронежа, – конечно, добираться автостопом непросто. Но паломничество – это труд, аскетический подвиг. По традиции, к святыне вообще нужно идти пешком, преодолевая лишения. Мы, конечно, пока далеки от такого, но и путешествие автостопом – не для слабых».

В городе всего пара крупных гостиниц, да и многим студентам они не совсем по карману. Хорошо, что есть хостел «Галактика» – он и расположен, кстати, совсем близко к храму. Те, кто не успели забронировать размещение заранее, связались через соцсети с местными жителями – и остановились у них в качестве гостей.

« У меня появились новые друзья, – вспоминает Антон Верин из Подмосковья, – раньше, глядя на карту нашей страны, я всегда думал – кто живет на бескрайних просторах, особенно, ближе в полярному кругу? Теперь знаю, что это веселые, ответственные и современные люди».

План действий молодых паломников был такой. Прокатиться с горок в настоящий сибирский мороз, а потом, для контраста, полюбоваться тропическими растениями в знаменитом центре «Галактика»: словить волну на серфинге, посмотреть живого крокодила. Но «развлекательная» часть – конечно, не самая главная. Вечером 24 января ребята организованно собрались в храм святой Татианы: приложиться к целебным мощам, отстоять всенощную, пообщаться с настоятелем.

«Эта поездка дала всем нам большой духовный заряд, – говорит Петр Мещеряков из города Жиздра в Калужской области, – понимаешь, что многие трудности преодолимы, мир большой и готов поддержать тебя. Мы с семьей часто едим в паломнические поездки, но это, в основном, исторические центры с древними храмами: Москва, города Золотого кольца, Нижний Новгород, Псков. А теперь вот и относительно молодые сибирские города, причем сугубо промышленные, как Когалым. Этот город из поселка для нефтяников понемногу превращается в культурно-духовный центр».

По традиции студенты отметят Татьянин день, поздравят друг друга, обменяются подарками. А многие еще и выступят на сцене своей альмаматер с праздничным концертом. Например, студенты когалымского политехнического колледжа, в котором учатся будущие специалисты нефтегазодобывающей отрасли, к Татьяниному дню традиционно пишут сценарии праздничного мероприятия, готовятся к конкурсу «Студент года».

Сегодняшним ранним утром сотни прихожан посетили новый храм Когалыма, где прошли архиерейское богослужение и божественная литургия в честь мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших.

Храм святой Татианы мученицы открылся в сентябре 2018 года. Его строили 4 года при поддержке ЛУКОЙЛа. Храм стал одним из главных духовных центров Западной Сибири и местом притяжения паломников со всей страны. Валентина Шавкута приехала в Когалым из Ставропольского края. Здесь у неё живёт дочь и пять внуков. Жемчужину Западной Сибири она посещает не первый раз, но этот приезд окрашен в совсем иные тона. Уже вечером в день прибытия она поспешила в новый храм, о котором так много слышала.

– Храм освящен в честь Татианы, красив, сияет весь. И сияние это не простое – духовное, чудотворное, наполняет нас светом и благодатью. Очень хорошо здесь, спокойно, – поделилась своими ощущениями Валентина Шавкута.

Приходя в обитель, люди обязательно прикладываются к мощам великомученицы Татианы, ковчег с которыми патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес в дар новому храму во время его освящения.

Традиция почитать мощи, использовать их образ для поклонения появилась давно: уже в первые века христиане совершали главные богослужения литургии на гробницах, на мощах мучеников.

До появления в Когалыме ковчег с мощами великомученицы находился в Риме, но в знак уважения к Русской православной церкви ковчег был передан её главе. И теперь великая для христиан всего мира святыня находится в Когалыме.

– Для нас очень дорог тот дар, который преподнёс нам Святейший Патриарх во время освящения храма. Частицу святых мощей мученицы Татианы. Храм, как некий дом Божий, новоявленный для Когалыма, привлекает сегодня многих путников. Не только люди приезжают, которые ставят для себя цель посещение храма, но люди деловые, которые приезжают по работе в командировку. Многие в своём распорядке дня обязательно уделяют время, чтобы посетить этот храм. Они не могут пройти мимо именно того дара, который некогда нам подарил Патриарх. В храм приезжают из Ноябрьска, Уренгоя. С другой стороны - это Лангепас, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск. Люди едут из округа, из соседнего округа, чтобы посетить этот наш великолепный храм, - рассказал настоятель храма Святой мученицы Татианы в Когалыме отец Иаков.