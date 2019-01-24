Дмитрий Медведев о вмешательстве США в события в Венесуэле: «Наплевать на приличия и чужой суверенитет»

Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет). Об этом написал премьер Дмитрий Медведев на своей страничке в Фэйсбук.

Напомним, что в среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро . В этот же день спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.

- В Венесуэле происходит дальнейший демонтаж системы международного права. При этом игнорируются не только нормы, но и здравый смысл. Венесуэла находится в крайне тяжелом положении. Ответственность за это несут и власти страны, и те, кто применяет к этому государству санкции, - отметил Медведев. - Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде.

Медведев предложил представить, как бы отреагировал американский народ, если бы в результате бюджетного кризиса новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США.

- Как к этому отнесся бы действующий американский президент? - задался вопросом Медведев. - Но когда речь идет о других – подобное в порядке вещей. И наплевать на приличия, международное право, чужой суверенитет, а самое главное – на жизни людей.

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