2019-01-24T17:53:29+03:00
Политика

Дмитрий Медведев о вмешательстве США в события в Венесуэле: «Наплевать на приличия и чужой суверенитет»

Премьер задался вопросом: а что было бы, если бы в США кто-то незаконно объявил себя президентом
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments3
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ 24 января 2019 г. Фото Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ 24 января 2019 г. Фото Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет). Об этом написал премьер Дмитрий Медведев на своей страничке в Фэйсбук.

Напомним, что в среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро . В этот же день спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.

- В Венесуэле происходит дальнейший демонтаж системы международного права. При этом игнорируются не только нормы, но и здравый смысл. Венесуэла находится в крайне тяжелом положении. Ответственность за это несут и власти страны, и те, кто применяет к этому государству санкции, - отметил Медведев. - Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде.

Медведев предложил представить, как бы отреагировал американский народ, если бы в результате бюджетного кризиса новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США.

- Как к этому отнесся бы действующий американский президент? - задался вопросом Медведев. - Но когда речь идет о других – подобное в порядке вещей. И наплевать на приличия, международное право, чужой суверенитет, а самое главное – на жизни людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начнется ли в Венесуэле кровавая гражданская война

В среду в Боливарианской Республике случилось неординарное событие - там появился второй президент. Правда "новый" глава государства не был избран, а провозгласил себя сам. Им стал Хуан Гуаидо - председатель оппозиционной Национальной ассамблее. КП разбирается. что значит появление еще одного главы государства и почему он может ввергнуть страну в пучину насилия (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Николай Стариков: В вопросе Курил Россия решила щелкнуть японцев по носу
Накануне визита в Россию японского премьера Синдзо Абэ мы обсудили в эфире Радио «КП» проблему Курильских островов и подписание мирного договора между двумя странами с известным писателем и публицистом
Новости 24
Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Франция: Совет Россия-НАТО даст возможность поговорить о ДРСМД
Посол Венесуэлы в РФ прокомментировал требования Запада о внеочередных выборах в стране
Медведев назвал события в Венесуэле квазипереворотом
Лавров назвал события в Венесуэле грубейшим вмешательством во внутренние дела страны
В ПАСЕ хотели помешать выступлению депутата, поддержавшего воссоединение России и Крыма
Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft
В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья
Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции
Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение
Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви
С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске
Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"
В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов
В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»
Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере
Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было
Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах