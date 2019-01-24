Сергей Доренко: Как в Венесуэле у нас не будет. Россия беременна средневековьем, а не революцией

«У НАС ВКЛЮЧИЛОСЬ ГУБИТЕЛЬНОЕ МРАКОБЕСИЕ»

КП: Мы подходим к завершению десятилетия. Вот в соцсетях даже запустили флешмоб: «Каким ты был 10 лет назад?» А как наши люди изменились за эти годы? Стали беднее или богаче? Злее или добрее? И поменялись ли мы вообще?

Доренко: Мы за 10 лет совершили экскурсию из умеренного консьюмеризма (потребительства, - ред.) в патриотизм, а потом прогулялись обратно. С той особенностью, что мы, вернувшись в потребительство обнаружили: товары есть, а денег не стало. Так что, как видите, петля времени оказалась с сюрпризами

КП: Вы про реакцию на Майдан и возвращение Крыма. А вернутся ли в новом десятилетии такие патриотические настроения? Или такой народный запал только нам же и мешает?

Доренко: Чувства по поводу Крыма - импульс, этот импульс должен был бы изменить народ, дать ему расправленные плечи, гордо поднятую голову. И эта новая гордость должна была бы продиктовать новые смыслы, повести от победы к победе и так далее. Но в нашем случае, как это ни обидно, гордость за Крым привела к непропорциональному подъёму в обществе самых дремучих, изоляционистских сил, которые не могли стать двигателем прогресса по определению. Не могли и не стали - а чем могли, тем и стали - двигателем дряхления социального и экономического. Страна стала испуганно-агрессивно-обиженной. Вне зависимости от аргументации обиженных, независимо от правоты обиженных, это не ведёт вперёд.

«ХВАТИТ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕК!»

КП: Я так понимаю, вы троллите Поклонскую, Милонова, байкера Хирурга, но многие люди разделяют их взгляды. Что в этом плохого?

Доренко: Вообще ничего плохого нет. Наоборот, всё хорошо. Просто это не ведёт к развитию. Понимаете, мир движется, развивается. "В наших краях надо бежать, чтобы просто оставаться на месте",- говорила Чёрная Королева Алисе. А мы ищем точку кристаллизации общества далеко в прошлом. И это очень похвально, нам нравится устремляться в прошлое в поисках точки кристаллизации. Я не могу этого троллить, я с большим пониманием к этому отношусь. Просто это ведёт к застою и гибели, но если так надо, я наоборот с восторгом буду за этим наблюдать.

КП: Тут же вспоминается происходящее на российском телевидении. Почему все политические шоу превратились в такой ужас? Почему там бесконечная Украина (которая реально набирает рейтинги)? От чего такой зашкаливающий уровень злобы и агрессии? Вас, кстати, на телеке не видно, а раньше вы захаживали погромить Ковтунов и других «украинцев на зарплате».

Доренко: Меня звали на тв в качестве крымчанина-керчанина. Я родился в Керчи. И я очень хорошо понимал крымчан, которые всем сердцем были за Россию. Кстати, вы помните, что Крым 52% голосов поддержал независимость Украины 1 декабря 1991 года? А к 2014 году передумали. Такие дела. А телевидение? - не смотрите эту гадость, это так легко и приятно делать. В телестудиях качают ненависть, а по ту сторону экрана люди бьются в припадке в унисон. Вам это зачем? Это же не для всех, а для некой цивилизации ТВ, не?

«ЗАМШЕЛЫЕ СТАРИКИ, НЕ ЛЕЗЬТЕ С УПРЕКАМИ К МОЛОДЫМ!»

КП: С начала века выросло целое поколение. И существует оно со «взрослыми» в разных мирах — одно в телевизоре, другое — в интернете. Например, «взрослых» можно зацепить батлом о Сталине или Украине. У молодежи свои хайповые темы - Оксимирон, Гнойный, раскрученные блогеры. Получится двум этим мирам как-то подружиться?

Доренко: Вы коснулись очень опасной темы. На самом деле, культурная разобщённость поколений - норма. И была бы нормой, если бы умирающее поколение вечно не лезло со своими замшелыми провинциальностями к молодым. Мне жаль, что так получилось, но старшие нам не давали слушать нормальную музыку - Deep Purple, Queen и "британскую мальчуковую группу «Битлз". И нам пришлось взорвать и разрушить страну, чтобы навязчивые предки от нас отстали. Мы не то, чтобы были революционерами, нет. Но мы испытывали сильный гнёт от замшелых стариканов. И когда они качнулись, мы были рады в них плюнуть. Я хотел бы предостеречь нынешних стариканов: не становитесь липкими, не приставайте, не запрещайте, не дышите в затылки молодым.

КП: Но молодежь у нас и так брошена государством. Если ее совсем оставить, то молодых уведёт какой-нибудь Навальный переворачивать машины и лазать по памятникам в центре Москвы.

Доренко: Молодёжь не брошена. Совсем, нет. Она брошена в смысле незначительного количества социальных лифтов, брошена в отсутствии "смыслов быть". Но молодёжь совсем не брошена в смысле раздражения и упрёков. Упрёки ежесекундные! Предположим, что мы - начинающие карьеру молодые люди. Каков в России нам смысл быть хорошими? Мы, например, будем всё время хорошими-хорошими, а потом нам за это что? Рай после жизни? Или возьмут шофёром к богатому господину? Или что? Идти в армию? - это чуть ли не единственный сегодня не стыдный массовый социальный лифт. А в армии я буду со строгим лицом противостоять Америке, пока китайцы помаленьку вытесняют нас с наших территорий? Или что?

«НАШЕМУ НАРОДУ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ДЕМОКРАТИЮ»

КП: Когда едешь по российской глубинке, чувствуешь у людей непонятный страх и напряжение. Не только у молодых, но и у взрослых. Некоторые говорят, что мы ближе всего по устройству страны к Венесуэле. А там вон что творится на улицах. Возможны ли у нас в этом году или в следующем такие протесты?

Доренко: Нет. Сходства с Венесуэлой нет совсем. Там политизированная армия - а у нас нет. Там сто тысяч процентов инфляция - а у нас нет. Там некомпетентность и воровство, неслыханное даже для России. В России всё не так. Россия вообще не стоит на пороге революций. Тут, если дать народу абсолютную и фармацевтически чистую демократию, знаете что он сделает? Народ выберет правителя, гораздо менее демократического и несравнимо менее европейского, чем Путин. Мы, как страна, беременны средневековьем, а не революцией.

КП: А что ждёт нашу страну и наших людей в грядущие 10 лет? Куда нас кинет?

Доренко: В ближайшие 10 лет у нас достанет запаса прочности уныло увядать - ничего страшного не будет.