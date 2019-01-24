Эмилиано Ригони: Вся команда ждет возвращения Кокорина! Он важный игрок!

Аргентинский полузащитник «Зенита» вернулся в Питер после того, как полгода поиграл в Италии. Он наверняка усилит атаку команды Сергея Семака (в первой игре «Фонбет Кубок «Матч-Премьер» в Катаре Ригони забил единственный мяч своей команды).

Мы поговорили с 25-летним футболистом о его карьере в России.

- Эмилиано, Аргентина это образец «футбольной» страны. Но чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре, стране совсем не футбольной. Как вам кажется, это нормально?

- У Катара есть очень сильные стороны - тут отличная инфраструктура. Катарцы наверняка создадут все условия для болельщиков. Да, наверно, у них не самый сильный внутренний чемпионат, но это не первый мундиаль, который пройдет в нефутбольной стране. И все эти чемпионаты проходили довольно неплохо, они запомнились зрителям, болельщикам, всем любителям футбола.

- Но тут же нельзя пить! Как это переживут аргентинские болельщики?

- Да, конечно, с эти могут быть некоторые проблемы. Но если ты приезжаешь в страну, ты должен уважать ее законы, ее культуру. Все мы знаем, что это очень религиозная страна… Думаю, здесь появятся отдельные зоны для болельщиков, но если ты будешь себя вести как-то неправильно вне этих зон, да, возможно, будут проблемы, но посмотрим, как все пройдет.

- Как вас приняли в «Зените» после возвращения из Италии? Многое изменилось?

- Нет, что вы! Я как будто домой вернулся. Все мне очень рады, и не только мои партнеры по команде, но и ребята из технического персонала, и те, кто работает в клубе. И это, конечно, придает мне больше сил и я буду прилагать все усилия, чтобы их порадовать и оправдать ожидания.

- Во время чемпионата мира аргентинские болельщики очень хвалили нашу страну. По приезду домой их мнение не поменялось?

- Ничего не изменилось, все очень довольны приемом. И то, что из Аргентины приехало так много болельщиков (30-40 тысяч - ред.) само за себя говорит. Ты приезжаешь в страну не просто как турист, ты же приезжаешь поддерживать свою команду. И мы не показали того результата, которого от нас многие ждали. Но через три года у нас будет новый мундиаль и тогда, мы верим, что изменимся и пройдем дальше.

- И Аргентина, и Россия не самые богатые страны, многим людям жить довольно тяжело. Как относятся в Аргентине к высоким зарплатам футболистов? В России от них много требуют, тема их зарплат очень волнует общество.

- Дело в том, что в Аргентине все-таки зарплаты у футболистов не такие высокие, как в России. У нас по большому счету нет такого сильного давления. Но если ты игрок, у которого есть большой талант и ты его не оправдываешь, то давление общества, всеобщее осуждение очень сильное.

- Ситуация с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым очень взволновала наше общество. Как вы считаете, то, что человек является футболистом, является смягчающим обстоятельством, если он совершает правонарушения?

- Меня не было в команде, когда это все произошло, но я до этого играл с Сашей год и он никогда не был похож на человека, который мог бы совершить такие поступки. Знаю его как порядочного и доброго парня, сложно сказать, что с ним произошло в тот момент. Команда очень ждет Сашу, он очень важный игрок для «Зенита» и мы его поддерживаем, и надеемся, что эта ситуация скоро разрешится… Саша - талантливый русский игрок и мы все надеемся на его возвращение.

- Смотрю на ваши руки, как на картину. Откуда у вас такая страсть к татуировкам и есть ли самая любимая?

- Есть. Вот эта (Ригони показывает на крупные буквы Albino) Это имя моего дедушки. Он меня отправил играть в футбол и повлиял на мою судьбу… Дедушка отвел меня в секцию футбола и так началась моя футбольная карьера. И, когда мне исполнилось 18 лет, я набил эту татуировку. И это была первая татуировка и с тех пор я не останавливаюсь.

- Кто сейчас ваш самый преданный болельщик в Аргентине?

- Самые преданные болельщики – это родители. Они приезжали в прошлом году, приедут и в этом, я надеюсь… Но они приезжают в Санкт-Петербург, когда потеплее все-таки.

- В минувшем году в финале Кубка Либертадорес (главный международный клубный турнир в Южной Америке - ред.) встречались две аргентинские команды, и ответный матч из-за буйства болельщиков пришлось перенести в Мадрид. Как вы думаете, российские фанаты на такие буйства способны?

- Очень грустно, что этот матч пришлось проводить в Европе, но тем не менее, это, наверное, было правильное решение. Кто знает, к каким последствиям могли бы привести те беспорядки! Могло бы произойти и что-нибудь похуже… Ну, в России такое, я думаю, скорее всего, такое невозможно. Потому что в России ребята более спокойные, более дисциплинированные болельщики. А у нас в Аргентине , когда дело касается футбола, люди становятся немного безумными…

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