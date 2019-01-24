Итальянский госпиталь выплатил семье компенсацию 1 500 000 евро за неправильно принятые роды

Это случилось в госпитале города Кьяри под Миланом в 2015 году. В приемный покой родильного отделения поступила женщина. Во время беременности плод развивался нормально, но в процессе родовой деятельности возникли проблемы, которые поставили жизнь ребенка под серьезную опасность, а врачи не предприняли необходимые именно для этой ситуации меры, неправильно оценили ее сложность.

В результате невнимательного отношения медперсонала к роженице ребенок не получил достаточного количества кислорода из плаценты, что привело к необратимому неврологическому повреждению. Как следует из материалов дела, этого можно было избежать.

Ребенок стал инвалидом в результате неправильно принятых родов. Семья подала в суд на госпиталь и санитарную службу Asst Franciacorta. Наконец, юридическая битва была выиграна семьей, которая согласилась на максимальную компенсацию в полтора миллиона евро. Иск в отношении врача-акушера и гинеколога госпиталя, принимавших роды, был отозван и уголовное дело закрыто.