13 февраля в Сочи пройдет День молодежного предпринимательства

13 февраля на площадке проведения Российского инвестиционного форума в Сочи состоятся мероприятия стартового дня: День молодежного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+».

В рамках Дня молодежного предпринимательства пройдут деловые сессии, посвященные различным аспектам развития предпринимательства в молодежной среде. Участники обсудят проблемы разницы поколений для рынка труда, роль менторства и среды в развитии компетенций молодого предпринимателя, а также поговорят о формировании культуры российского предпринимательства.

Значительная часть программы будет посвящена цифровой экономике и развитию IT-сектора. В рамках этого направления состоятся сессии, посвященные привлечению инвестиций в цифровую экономику, созданию и развитию стартапов, адаптации человека к цифровому миру и направлениям развития IT-промышленности.

Также пройдет серия практических мероприятий, таких как деловая игра-модель привлечения инвестиций в регионы, проектная лаборатория социального предпринимательства, практический трек по IT-предпринимательству.

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» будет посвящен достижению цели по увеличению продолжительности здоровой жизни в России.

Программа мероприятий стартового дня размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

Организатором форума является фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.