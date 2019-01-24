2019-01-24T19:32:08+03:00
Наука

Немецкие ученые против расправы над цыплятами мужского пола: они разработали метод определения пола куриных яиц

Результаты нового исследования обещают произвести революцию на мировых птицефабриках
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Только в Германии убивают каждый год почти 50 миллионов птенцов мужского пола.Только в Германии убивают каждый год почти 50 миллионов птенцов мужского пола.Фото: REUTERS
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В результате исследования, проведенного группой немецких ученых Seleggt, разработан метод, который позволяет определить пол куриного яйца на девятый день после оплодотворения. Процесс является минимально инвазивным и выполняется лазером, который делает надрез в оболочке толщиной 0,3 мм, чтобы извлечь небольшое количество жидкости из мембраны. Внутренняя часть яйца остается неповрежденной и здоровой.

Это исследование немецких ученых обещает произвести революцию на птицефабриках. Как известно, сейчас цыплята мужского пола попадают в мясорубку сразу после рождения из-за своей неспособности производить яйца. Это не относится к мясной промышленности, где оба пола с экономической точки зрения равноценны. Метод идентификации пола куриного яйца уже запатентован в Германии.

Что они делают? Во взятой из яйца жидкости проводится анализ на присутствие гормона, который есть только в женских клетках. Надежность составляет 98%. Если выяснится, что яйцо мужское или неоплодотворенное, оно будет использовано для производства «высококачественной биологически активной добавки», которая, как объясняют исследователи, «обеспечит ценную пищу для молодых особей на ферме».

Только в Германии убивают каждый год почти 50 миллионов птенцов мужского пола. Этот метод, конечно, не позволит их «спасти», однако, как говорят авторы исследования, «новый метод предотвращает забой животного при рождении, избегая ненужных страданий».

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