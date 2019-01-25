8 золотых правил шоппинга в киберпонедельник от Роскачества

Через три дня, 28 января, в России проходит международная интернет-акция - киберпонедельник. Это самая крупная онлайн-распродажа, которая проводится в странах Европы, Азии и Америки. А с 2013 года и в России. В киберпонедельнике участвуют ведущие интернет-магазины электроники, бытовой техники, одежды, обуви, детских игрушек. У пользователей будут 3 дня, чтобы успеть приобрести товары со скидкой до 90%. Роскачество предлагает вам несколько советов для шоппинга в дни распродаж.

1. Заранее составьте список необходимых покупок. Главный соблазн - увлечься и приобрести много товаров, которые вам на самом деле не нужны. Список убережет вас от необдуманных решений и, как следствие, лишних затрат. Определившись с покупками, не стоит реагировать на пестрящие флажки с надписью «Sale». Жадность может выбить вас из запланированного бюджета.

2. Следующий немаловажный шаг – планирование бюджета. Если вы заложите сумму, которую готовы потратить на покупки, и определите нужные вам категории, то это поможет не купить лишнего и ненужного.

3. Начните готовиться к распродаже заранее

Желательно отследить цены на понравившиеся товары хотя бы за пару дней до начала распродажи. Не все продавцы дают честные скидки. А зная изначальную стоимость товара, можно разоблачить жуликов среди них.

4. Сравнивайте цены. Зачастую цена на один и тот же товар может значительно отличаться в зависимости от магазина. Кто-то дает щедрую скидку, кто-то скупится. Всегда проверяйте несколько ресурсов перед покупкой

5. Используйте социальные сети и приложения

Социальные сети - отличный способ узнать о предложениях и акциях. Магазины часто оповещают своих подписчиков специальными предупреждениями о скидках. Более того - устраивают специальные конкурсы и розыгрыши бесплатных призов и подарков.

6. Заранее изучите политику обмена и возврата. Большинство магазинов любят предлагать бесплатную доставку в киберпонедельник. Но имейте ввиду, что в большинстве случаев вам придется возвращать некачественный товар за свой счет.

7. Ознакомьтесь с отзывами. Внимательно изучите отзывы о тех вещах, которые хотите купить, посмотрите пару-тройку обзоров. Отзывы все чаще содержат реальные фото покупок, и они также могут отличаться от фото, заявленных продавцом. Однако помните, что люди больше предпочитают писать жалобы, чем благодарности. Отсутствие положительных комментариев не повод ставить крест на магазине.

8. Защитите свои личные данные. Не используйте публичные Wi-Fi сети при совершении покупок. Вероятно, будете вводить данные банковской карты - эта информация может стать доступной злоумышленникам. О надежности магазина свидетельствует использование «безопасного соединения», то есть передаче данных в зашифрованном виде. Если вы используете мобильное приложение для покупок, убедитесь, что оно загружено из официальных магазинов приложений, таких как App Store и Google Play.

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