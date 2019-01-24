ПАСЕ приняла резолюцию по задержанию украинских моряков у Керченского пролива

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации с задержанием украинских моряков у Керченского пролива. Делегаты призвали Россию «немедленно освободить» граждан Украины. Кроме того, ПАСЕ подержала предложение о направлении группы международных наблюдателей для оценки ситуации в Керченском проливе.

При этом ПАСЕ отказалась вносить в текст резолюции поправку, которую предложила Украина. А именно: назвать украинских арестованных моряков «военнопленными».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую резолюцию «решением антироссийского характера».

- Документ сохраняет все популистские штампы и оценки инцидента в Керченском проливе, уже неоднократно звучавшие от западных кураторов Киева, - прокомментировал Слуцкий ТАСС.

25 ноября 2018 года три судна украинских ВМФ совершили провокацию в территориальных водах России, пытаясь без уведомления пройти через Керченский пролив. Корабли были задержаны, все 24 члена экипажа арестованы.

Россия приостановила деятельность своей делегации в ПАСЕ после лишения ее права голоса и принятия резолюции с осуждением включения Крыма в состав РФ.

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