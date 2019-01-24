Число предпринимателей в стране за год сократилось на 7%

По данным Федеральной налоговой службы, по итогам 2018 года число юридических лиц в стране снизилось с 3 миллионов 729 тысяч до 3 миллионов 459 тысяч. Падение составило 7,3%. Более того, создается все меньше новых компаний. В прошлом году появилось на 20% меньше юридических лиц (317 тысяч), чем в 2017 году.

Статистика выглядит устрашающей. И некоторые обыватели делают вывод, лежащий на поверхности. Мол, вести бизнес в стране становится невыгодно. Вот действующие предприятия и банкротятся, а новые не создаются. На самом деле все не совсем так.

Как пояснили «КП» в ФНС, количество юридических лиц уменьшается за счет снижения числа фиктивных компаний. Раньше они создавались как на конвейере. Мотивация бизнеса была проста - компании-однодневки использовались для противоправных действий, например для обналичивания денег. Через них прогонялись крупные суммы. А когда дело доходило до налоговых выплат, их просто бросали. И найти концы было сложно. В итоге бюджет терял миллиарды рублей.

Сейчас систему ужесточили. В итоге доля таких компаний сейчас снизилась. По оценкам ФНС, их всего 5,7% из числа всех юрлиц. А раньше доля была в разы выше. С 2016 года налоговики выявили примерно миллион компаний с недостоверными сведениями и внесли информацию об этом в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Плюс ко всему ФНС исключила из реестра полтора миллиона недействующих юридических лиц.

- Достоверность ЕГРЮЛ позволяет добросовестному бизнесу оценить возможного партнера и тем самым снижает риски, которые возникают при взаимоотношениях с фиктивными компаниями, - пояснили в Федеральной налоговой службе.