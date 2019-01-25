Турчак придал новый импульс партийцам в Хакасии

Региональный политический совет квалифицированным большинством рекомендовал фракции «Единой России» в региональном парламенте отменить ранее принятое решение, согласно которому в качестве кандидата в сенаторы от законодательной власти Хакасии выдвигалась кандидатура Евгения Серебренникова. Это решение было принято в связи нарушением ряда партийных норм и требований.

Кроме того, политсовет рекомендовал выдвинуть кандидатуру директора градообразующего предприятия Абазинского района республики «Абазинский рудник» Александра Жукова на должность члена Совета Федерации. Члены фракции приняли решение, что будут консолидировано голосовать за его кандидатуру и не поддержат любого другого кандидата.

Также в ходе заседания к членам Регионального политсовета и фракции обратился Председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев с просьбой освободить его от обязанностей руководителя фракции в Совете. Как пояснил Штыгашев, сегодня ему необходимо сосредоточиться на работе Верховного Совета и консолидировать другие фракции для более эффективного функционирования законодательного органа, а также решения важных социально-экономических вопросов региона. По предложению спикера парламента и рекомендации Регионального политсовета, новым руководителем фракции была избрана председатель Комитета по конституционному законодательству и правопорядку Светлана Могилина.

Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, принимавший участие в заседаниях, главная задача Партии – это работа на благо граждан. «Нам необходимо объединять усилия для решения проблем людей. Это задача и Партии в целом, и каждого члена «Единой России», - подчеркнул он, добавив, что в ближайшее время будет разработана стратегия обновления и развития партийной организации в Хакасии.

Кроме того, 26 февраля состоится конференция, на которой будет избран Секретарь регионального отделения и обновлён состав регполитсовета.