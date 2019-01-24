2019-01-24T21:57:09+03:00
Спорт

Российские фигуристы выиграли серебро и бронзу в парном катании на чемпионате Европы в Минске

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на второй позиции, их обошли французы Ванесса Джеймс – Морган Сипре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Тарасова - Владимир Морозов.Евгения Тарасова - Владимир Морозов.Фото: REUTERS
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На чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске в четверг, 24 февраля, были разыграны первые медали. На льду "Минск-Арены" за победу сражались фигуристы в парном катании. Перед произвольной программой в лидерах тут были французы Джеймс и Сипре, а следом за ними - россияне Тарасова-Морозов. Но не очень далеко на 4 позиции находились еще одни представители нашей команды - молодой дуэт Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Фото: REUTERS

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.Фото: REUTERS

Свою локальную задачу Бойкова и Козловский смогли решить, "на волосок" обыграв своих конкурентов из Италии. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе получили итоговую сумму баллов в 205,14. А у россиян вышло в итоге 205,28 балла. И перед выходом на лед двух лидеров после короткой программы Александра и Дмитрий гарантировали себе любую медаль на этом чемпионате Европы.

Ванесса Джеймс – Морган Сипре. Фото: REUTERS

Ванесса Джеймс – Морган Сипре.Фото: REUTERS

И вот - на льду Ванесса Джеймс – Морган Сипре. Они получили 149,11 балла за произвольную программу. И суммарно 225,66 суммарно. Каков же будет ответ Тарасовой и Морозова? Они сразу же после них вышли на лед представить свою произвольную программу.

Итог Тарасовой и Морозова на чемпионате Европы - 218,82 балла. Они - вторые. Французы - чемпионы. Таким образом, у сборной России - первые медали на этом турнире. А у Франции - первое золото. Отметим, что год назад Тарасова и Морозов были первыми на чемпионате Европы в Москве. А вот Джеймс и Сипре - лишь четвертыми.

Завтра, 25 января, на чемпионате Европы в Минске продолжат разыгрывать награды. И это будет главное выступление всего турнира - за победу в женском одиночном катании будут сражаться россиянки Софья Самодурова и Алина Загитова.

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