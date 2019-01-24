2019-01-24T23:32:26+03:00
В мире

Как у вас там в Каракасе? Сколько человек расстреляли?

Кто и зачем раскручивает информационную кампанию против Венесуэлы
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)корреспондент
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Жители Каракаса рассматривают разгромленный в ходе беспорядков магазин по продаже спиртного.Жители Каракаса рассматривают разгромленный в ходе беспорядков магазин по продаже спиртного.Фото: REUTERS
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Ночью меня разбудил телефонный звонок из Москвы, на проводе был знакомый корреспондент одного информагентства. Он сходу начал: "Ну что, у вас бои на улицах! Сколько человек уже убили?" Выглянув из окна дома, я ожидал увидеть вспышки пламени, освещающие ночную столицу и зарево пожарищ. Каракас же спал также мирно как и за неделю до протестов. Но в российских СМИ на улицах города разворачивались самые настоящие бои. Что происходит на самом деле?

Глядя на сообщения мировой прессы, складывается ощущение, что в столице Венесуэлы силы оппозиции фактически штурмуют город. В "охваченных протестами районах идут бои", "слышны взрывы", не хватает только классического "в город вошли танки". Мне даже захотелось посмотреть на все эти боевые действия и, плюнув на уговоры жены, выдвинулся в самое пекло.

Что ж, побывать на месте сражений мне было не суждено. В Каракасе сейчас все спокойно, открыты магазины, народ ходит на работу, торговцы уличной едой жарят аппетитные сосиски в облепленных мухами тележках. Где же протесты, где оппозиция?

Плакаты на митингах противников власти понятны без перевода. Фото: REUTERS

Плакаты на митингах противников власти понятны без перевода.Фото: REUTERS

Секрет "убойных" новостей в том, что они являются полуправдой. Действительно, в столице ночью у рано утром продолжались столкновения полиции и национальной гвардии с преступниками, но это не политические противники властей, а просто обыкновенные мародеры и грабители, орудующие в беднейших районах. Под шумок протестов эти "социально неблагополучные элементы" решили разграбить магазины, а с учетом того, что эти части столицы мало контролируются властями, заходить туда приходится фактически с боями.

Пока обстановка в ключевых районах весьма будничная, никаких выступлений нет. Единственными "манифестантами" были чависты, которые собрались на небольшой пикет у посольства США, требуя "прекратить вмешательство в дела Венесуэлы". Вопреки надеждам оппозиции все руководство вооруженных сил публично объявило о верности Мадуро, что в принципе было ожидаемо.

Бойцы национальной гвардии во время беспорядков в столице Венесуэлы. Фото: REUTERS

Бойцы национальной гвардии во время беспорядков в столице Венесуэлы.Фото: REUTERS

Зато бурную деятельность противники правительства развили за пределами страны, в основном в США. Сегодня в Вашингтоне прошло заседание Организации американских государств (ОАГ), где страны "Лимской группы", выступающие против Мадуро, осудили власти. Сам Гуаидо через "Твиттер" строчит отчеты о том, как очередное правительство признало его президентом. Кстати, США уже пообещали новому "президенту" 20 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, а в качестве "моральной поддержки" направили официальный запрос на проведение заседания Совбеза ООН в эту субботу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро.Фото: REUTERS

Что мы имеет на самом деле - отсутствие значимых выступлений оппозиции при активной кампании в СМИ и соцсетях. Неудобная информация просто замалчивается, как например практически никто из мировых СМИ не сообщил о том, что в среду сторонники Мадуро собрали три многотысячных марша в поддержку правительства. В Интернете гуляют одни и те же фотографии и видео с национальной гвардией, которая якобы перешла на сторону противников правительства, но то, что большая часть силовых структур пока находится под контролем министерства обороны никто не говорит.

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