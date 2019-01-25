2019-01-25T02:53:27+03:00
Общество

Пока вы едите курочку: Наследница фаст-фуда KFC снялась обнаженной, украсив грудь бриллиантами на 13 млн. долларов

Эпатажная модель Кайла Метвен оголилась для глянцевого журнала [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Модель и светская львица Кайла Метвен унаследовала состояние, заработанное на фаст-фуде KFC. Фото: Инстаграм.Модель и светская львица Кайла Метвен унаследовала состояние, заработанное на фаст-фуде KFC. Фото: Инстаграм.
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Американская модель и дизайнер нижнего белья Кайла Метвен снялась обнаженной для журнала JMG Lifestyl. 26-летняя блондинка, наследница милионного состояния, заработанного ее семьей на известном бренде фаст-фуда KFC, украсила собой обложку январского номера глянца. Кайла позировала абсолютно голой, прикрыв грудь и некоторые другие части тела украшениями из бриллиантов. Общая стоимость камней составила почти 13 миллионов долларов!

Свою фотосессию королева жареной курочки посвятила сильным женщинам.

- Я горжусь тем, что я женщина, а журнал JMG Lifestyle представляет сильных современных женщин. Поэтому я хотела поучаствовать во впечатляющей и смелой фотосессии, - рассказала Метвен британскому таблоиду The Sun.

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Dazzle Dazzle Drip Drip Drop naked in Diamonds
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По словам Кайлы, во время съемок она должна была обнажиться перед двумя десятками людей из съемочной группы. Сначала ей было страшно, но потом она взяла себя в руки, ведь ей хотелось создать «что-то действительно художественное».

- Я очень уважаю женщин, моей матери пришлось столкнуться со многими проблемами и неравенством, - рассказала Кайла. - Я надеюсь дать возможность другим женщинам быть самими собой, бороться за свои права и помогать друг другу.

Мать богатой наследницы Лиза Метвен покончила с собой, когда девочке было всего 14 лет. Ее смерть сильно повлияла на Кайлу.

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Модель позировала в бриллиантовой диадеме Versace стоимостью 3 миллиона долларов.
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Во время фотосессии модель позировала в бриллиантовой диадеме от итальянского модного дома Versace стоимостью 3 миллиона долларов. Ее тело украсили драгоценностями и россыпью бриллиантов JB Diamonds на 10 млн. долларов.

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Under pressure she became a diamond,
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Кадрами из фотосессии Кайла поделилась в своем Инстаграме, в котором у нее 1,4 млн. подписчиков. Это не первая съемка богатой наследницы для глянца – Кайла снималась полуобнаженной для многих журналов, в основном мужских, например, для Maxim и Playboy.

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Behind the scenes of the @jmglifestyle shoot
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Кайла выросла в семье Метвен, владевшей «Rainbow Chicken Unlimited» - это южноафриканская компания, которая когда-то поставляла 90% курицы для сети фастфуда KFC. Надо ли говорить, что родственники девушки отнюдь не в восторге от ее эпатажного образа жизни. В свое время Метвены были третьей по богатству семьей в ЮАР. Основателем семейного бизнеса стал дед блондинки Стивен Метвен - в 1986 году он разбился насмерть, катаясь на мотоцикле. Родные модели продали куриный бизнес в 1991 году, когда родилась Кайла.

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Кайла часто снимается для глянцевых журналов.
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Метвен говорит, что, несмотря на то, что она состоятельная наследница, у нее было трудное детство. После самоубийства матери она переехала во Францию, чтобы жить со своим отцом, который был в разводе с ее покойной мамой.

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Some of the best moments in life are the ones you can't tell anyone about
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Сейчас модель живет в США и управляет собственной компанией элитного нижнего белья. Среди ее клиенток – Ким Кардашьян, Деми Ловато и другие звезды.

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Thank you Lizzy @gemmamagazine
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