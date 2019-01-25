Пока вы едите курочку: Наследница фаст-фуда KFC снялась обнаженной, украсив грудь бриллиантами на 13 млн. долларов

Американская модель и дизайнер нижнего белья Кайла Метвен снялась обнаженной для журнала JMG Lifestyl. 26-летняя блондинка, наследница милионного состояния, заработанного ее семьей на известном бренде фаст-фуда KFC, украсила собой обложку январского номера глянца. Кайла позировала абсолютно голой, прикрыв грудь и некоторые другие части тела украшениями из бриллиантов. Общая стоимость камней составила почти 13 миллионов долларов!

Свою фотосессию королева жареной курочки посвятила сильным женщинам.

- Я горжусь тем, что я женщина, а журнал JMG Lifestyle представляет сильных современных женщин. Поэтому я хотела поучаствовать во впечатляющей и смелой фотосессии, - рассказала Метвен британскому таблоиду The Sun.

madamemethven Dazzle Dazzle Drip Drip Drop naked in Diamonds

По словам Кайлы, во время съемок она должна была обнажиться перед двумя десятками людей из съемочной группы. Сначала ей было страшно, но потом она взяла себя в руки, ведь ей хотелось создать «что-то действительно художественное».

- Я очень уважаю женщин, моей матери пришлось столкнуться со многими проблемами и неравенством, - рассказала Кайла. - Я надеюсь дать возможность другим женщинам быть самими собой, бороться за свои права и помогать друг другу.

Мать богатой наследницы Лиза Метвен покончила с собой, когда девочке было всего 14 лет. Ее смерть сильно повлияла на Кайлу.

madamemethven Модель позировала в бриллиантовой диадеме Versace стоимостью 3 миллиона долларов.

Во время фотосессии модель позировала в бриллиантовой диадеме от итальянского модного дома Versace стоимостью 3 миллиона долларов. Ее тело украсили драгоценностями и россыпью бриллиантов JB Diamonds на 10 млн. долларов.

madamemethven Under pressure she became a diamond,

Кадрами из фотосессии Кайла поделилась в своем Инстаграме, в котором у нее 1,4 млн. подписчиков. Это не первая съемка богатой наследницы для глянца – Кайла снималась полуобнаженной для многих журналов, в основном мужских, например, для Maxim и Playboy.

madamemethven Behind the scenes of the @jmglifestyle shoot

Кайла выросла в семье Метвен, владевшей «Rainbow Chicken Unlimited» - это южноафриканская компания, которая когда-то поставляла 90% курицы для сети фастфуда KFC. Надо ли говорить, что родственники девушки отнюдь не в восторге от ее эпатажного образа жизни. В свое время Метвены были третьей по богатству семьей в ЮАР. Основателем семейного бизнеса стал дед блондинки Стивен Метвен - в 1986 году он разбился насмерть, катаясь на мотоцикле. Родные модели продали куриный бизнес в 1991 году, когда родилась Кайла.

madamemethven Кайла часто снимается для глянцевых журналов.

Метвен говорит, что, несмотря на то, что она состоятельная наследница, у нее было трудное детство. После самоубийства матери она переехала во Францию, чтобы жить со своим отцом, который был в разводе с ее покойной мамой.

madamemethven Some of the best moments in life are the ones you can't tell anyone about

Сейчас модель живет в США и управляет собственной компанией элитного нижнего белья. Среди ее клиенток – Ким Кардашьян, Деми Ловато и другие звезды.