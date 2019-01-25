Влад Соколовский изменял беременной жене с Катей Жужей

Полгода прошло с тех пор, как грянул скандал в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты, но несмотря на официальный развод пары, шумиха не утихает до сих пор. Но теперь адюльтер комментирует уже не сами участники, а их близкие друзья. Так Айза Анохина в своем инстаграме открыто заявила, что

у Влада была связь со звездой «Дома-2» Катей Жужей.

Телеведущая сказала, что узнала эту информацию в 2017 году от друзей, которые отдыхали в одном загородном отеле с бывшей участницей телестройки. «К ней ночью на несколько часов приехал Соколовский. Мне об этом сообщили. Единственное, что я хочу сейчас, — это защитить Риту от всей этой лицемерной лжи, которой она окружена», — поделилась Анохина.

Почему же Айза знала и так долго молчала? Бывшая жена Гуфа заявила, что не хотела расстраивать этой информацией беременную Риту. «Для меня всегда будут важнее дети. И я знаю, как это страшно больно — получать такие вести, будучи в положении», — объяснила блогер.

У Влада была связь со звездой «Дома-2» Катей ЖужейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не так давно, к слову, Соколовский и Анохина встретились в одной компании на Бали и Анохина заявила, что не понимает, зачем Соколовский творил такое и зачем разрушил такую прекрасную семья. В своем эфире в инстаграме Айза прокомментировала и заявление о раскаянии Соколовского.

. «Какое к черту раскаяние! Пусть так же на всю страну скажет, что он творил? Что он сделал с Ритой! До какого дна опускался в своих похождениях и извращенских играх», — возмутилась бизнес-леди.

Напомним, в августе прошлого года Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским. Она вдруг узнала, что супруг изменял ей на протяжении их отношений с десятками разных девушек, со многими из которых Рита знакома. Выпускники«Фабрики звезд -7» поженились четыре года назад, а в октябре 2017 года у пары родилась дочь Мия.

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Слухи о том, что Влад изменяет жене, появились в Интернете еще весной. Тогда Рита списала их на сумасшедшую поклонницу, якобы распространяющую пустые сплетни. Однако, видимо, с тех пор у Дакоты появились более веские доказательства. (подробности)