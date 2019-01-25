Без фотошопа: 53-летняя Татьяна Лютаева показала идеальную фигуру в купальнике

Звезда фильма «Гардемарины» Татьяна Лютаева вместе с сыном и внуком Федором отправилась на отдых в ОАЭ, где, судя по фотографиям, весело и хорошо проводит время. На днях актриса решила опубликовать в своем инстаграме фото в купальнике, чем привела фанатов в восторг. Дело в том, что Татьяна в отличие от своих сверстниц не стала использовать никакие фотофильтры, зато на снимке взяла в руки водные пистолеты. Видимо, позаимствовала для эффектного фото у маленького внука. Получилось, забавно и круто одновременно. А поклонники тем временем в комментариях отмечают идеальную фигуру звезды и ее цветущий вид. Мол, любуемся и завидуем.

«Какая красавица! Шикарная. Мадонна! Фигура — огонь!», «Как была красавица в Гардемаринах, так ею и осталась», «Какая же вы необыкновенно натуральна и красивая», — комментируют снимок подписчики.

tanialyutaeva Ещё пару дней морского воздуха и ныряю в рабочий режим на Родине

Стоит отметить, что Лютаева много работает над тем, что в 53 года выглядеть на все сто. Мама Агнии Дитковските много занимается спортом, уважает долгие пешие прогулки и плавание, соблюдает режим питания. Лютаева уверена, что главные помощники женщин в борьбе с неидеальным внешним видом — это здоровый сон, правильное питание и позитивный настрой.

«Я считаю, что человек выглядит на столько, на сколько себя чувствует. А счастливая женщина надолго остается молодой и красивой, — делится артистка. — Я не стесняюсь своих морщинок. В конце концов, я же не собираюсь играть девочек… Я — человек публичный, узнать мой возраст легко, как, и возраст любого другого известного человека. И скрывать его в моём случае не имеет смысла».