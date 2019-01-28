«Надо зарабатывать на бизнес-класс»: Анна Бузова высмеяла необходимость работать в выходные

«Комсомолка» на днях писала о том, что Ольга Бузова, судя по всему, так сильно поссорилась с младшей сестрой – Аней, что родственницам пришлось возвращаться домой в разных классах самолета. Телеведущая забронировала место в бизнес-классе, а сестра вместе с подругой полетела в экономе. А после этого и вовсе отписалась от звездной сестры в соцсетях. Это породило множество слухов о причинах размолвки в семье Бузовых, но, похоже, они сами могут над этими разговорами лишь иронизировать. Так, Анна сегодня написала в инстаграме, что отказалась от выходных, чтобы заработать на более дорогие билеты и прикрепила фото из магазина своей бижутерии.

annabuzova У нас сегодня с @buzova86 был незабываемый trip.

«Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полет в экономе. А если серьезно, то я очень соскучилась по работе. Хочется скорей окунуться с головой в рабочие дела», — написала девушка под снимком.

annabuzova Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но!!!! надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе.

Многие подписчики Бузовой-младшей решили, что у нее и Ольги в отношениях все по-прежнему хорошо. Однако некоторые до сих пор уверены, что сестры находятся в ссоре и за шутками пытаются скрыть случившийся между ними скандал.

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Но почему-то именно в горах между родными сестрами пробежала альпийская, черная кошка. Говорят, что Аня и Оля сильно поссорились, до такой степени, что возвращались домой по отдельности. То есть, в разных классах. Певица купила себе билет в бизнес-класс, а вот младшая летела экономом, вместе с еще одной подругой звезды. Обидно? Еще бы! В итоге, как только в аэропорту Анна Бузова поймала вай-фай, она отписалась от сестры. Это же была за ссора, раз сестры могли так серьезно поругаться? (подробности)