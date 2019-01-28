Елизавета Боярская вышла на работу через полтора месяца после родов

Если раньше в декретном отпуске женщины сидели не меньше года, прежде чем задумывались о том, что выйти на работу, то звездные мамочки ломают все стереотипы. Мало то, что они хвастаются подтянутыми, спортивными фигурами уже через месяц после родов, но и выходят на работу почти сразу же. Так, недавно Регина Тодоренко уже через месяц после выписки из роддома приступила к записям новых выпусков своего телешоу, Мария Порошина планирует сыграть в спектакле также через 1,5 месяца после появления на свет малыша. А вот Елизавета Боярская уже вышла на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Шостаковича. И это при том, что только в начале декабря во второй раз стала мамой. Однако, ни грудное кормление, ни новорожденный не заставили актрису отказаться от репетиции перед премьерой. Видимо, долг перед коллегами и режиссером превыше всего. Надо отметить, что публика встретила премьеру спектакля «1926» на ура, что, наверняка, не может не радовать актрису. Дочь главного мушкетера страны на фотографии, где она запечатлилась с семьей, выглядит очень счастливой.

Дело в том, что даты премьеры спектакля и 66-летия супруги Михаила Боярского совпали, а потому после работы Елизавета сразу же побежала на праздник, даже не успев сменить прическу.

«Я не подстриглась, прибежала домой не разгримировавшись прямо с премьеры спектакля «1926», чтобы поздравить маму. Про премьеру еще расскажу», - призналась Елизавета Боярская.

Напомним, что в 2010 году Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей. А в 2018 году Елизавета Боярская и Максим Матвеев вновь стали родителями и 5 декабря у них родился сын Григорий.

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Как рассказала «Комсомолке в Петербурге» мама Елизаветы Боярской Лариса Луппиан, роды прошли хорошо, хоть малыш и появился на свет раньше срока. Напомним, появления ребенка в семье Боярских ждали к концу декабря, но малыш, видимо, решил отметить Новый 2019 год вместе со всеми. (подробности)