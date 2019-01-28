2019-01-28T16:20:50+03:00
Звезды

Такой романтик: Арнольд Шварценеггер привез возлюбленную в Австрию, где пять лет назад организовал первое свидание

Кажется, 71-летний актер влюблен и счастлив
Ольга АНТОНОВА
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В этом году Терминатор вновь появился на Super G Race с ХизерВ этом году Терминатор вновь появился на Super G Race с ХизерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на то, что Арнольд Шварценеггер всю свою сознательную жизнь прожил в США, на родину в Австрию он старается приезжать каждый год. Чаще всего, для того, чтобы покататься на горных лыжах.

Пять лет назад сюда в разгар соревнований Super G Race, которые проходят ежегодня на горе Ханенкамм недалеко от австрийского города Кицбюэля актер привез свою тогда новую любовь Хизер Миллиган.

Здесь они впервые появились на публике вместе и здесь прошло их романтическое свидание. Пара тогда и хорошо повеселилась на баварской вечеринке вечером, и покоряла горные склоны днем.

Арнольд Шварценеггер привез возлюбленную в Австрию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арнольд Шварценеггер привез возлюбленную в АвстриюФото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году Терминатор вновь появился на Super G Race за руку с Хизер. Причем руку любимой актер старался не отпускать ни на минуту. И если возлюбленные и разлучались, то только, чтобы прокатиться по склонам. Вместе же они посмотрели лыжную гонку и выпили безалкогольного глинтвейна. Арни уже много лет не употребляет никакого алкоголя.

Напомним, Хизер поддержала Арнольда во время тяжелого развода в 2012-м с Марией Шрайвер, когда выяснилось, что актер на протяжении нескольких лет изменял жене с домработницей Мидлред Баэна, от которой у него родился внебрачный сын Джозеф. Тогда же актер признался прессе, что после знакомства с фитнес-тренером Хизер снова чувствует себя 20-летним красавчиком. Правда, несмотря на то, что пара уже больше пяти лет вместе, разговор о свадьбе не идет.

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