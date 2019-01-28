2019-01-28T18:24:09+03:00
Звезды

«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с маленькой дочкой

Телеведущая счастлива снова ощущать себя молодой мамой
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Светлана Зейналова воспитывает двоих детейСветлана Зейналова воспитывает двоих детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В мае прошлого года ведущая Первого канала Светлана Зейналова родила дочку. 41-летняя красавица при этом не стала уходить в декрет и уже через два месяца вышла на работу. Но зато после окончания эфира она первым делом спешит домой, к своей малышке. И время от времени делится самыми трогательными моментами того, как она растет и меняется у себя в микроблоге. Так, на днях ведущая опубликовала видео, где показала, как Вероника общается с их питомцем.

«Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей — никто. Полная антисанитария и полная любовь навсегда! Сейчас Мамы закидают меня камнями, но только так можно научить любить животных — да всех любить и двуногих, и четырехлапых и двукрылых и даже червяков», — подписала видео телезвезда.

Но подписчики ее инстаграма осуждает Зейналову не стали, а напротив, поддержали молодую маму.

svetlanazeysvetlanazey
Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей-никто)! полная антисанитария и полная любовь навсегда! (сейчас Мамы закидают меня камнями но только так можно научить любить животных- да всех любить и двуногих, и четырёхлапых и двукрылых и даже червяков ). #собака #ребенок #любовь #животные #любитеближнего #игра
7345 отметок «Нравится»260 комментариевInstagram

«Да ну какая антисанитария, это ж домашний песина)) он еще и трапезой поделиться может. Это так здорово», «Иммунитет у ребенка будет крепче», «У меня детки с собакой и кошкой выросли! Очень любят животных», «Моя росла еще хлеще)) потому что дома не только свои собаки но и вечно мамой подобранные и домой притащенные! и да это антисанитария, но мы от нее не страдали никогда! а как говорит моя самая отныне любимая кожная детская врач - От собак и кошек детям передается только доброта и лишай, но он легко лечится», «Видео вызывает бурю умиления (авторская орфография сохранена.- Прим. Ред), — написали фолловеры.

Напомним, вторую дочь Зейналова родила от своего гражданского супруга Дмитрия, ребенок был долгожданным и очень желанным. Также у ведущей «Доброго утра» растет дочь Александра от брака с Алексеем Глазатовым. У ребенка в раннем возрасте диагностировали аутизм. По словам телеведущей, ей пришлось много работать, чтобы одной воспитывать «особенную» дочь после того, как муж ушел из семье. Звезда отмечала, что Саша растет активной девочкой. Она даже принимала участие в модном показе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Мордовии запустят систему раздельного сбора мусора
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные
Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе
Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
Лавров: на предстоящем саммите по Сирии польза от участия США была бы очевидной
Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в Стамбуле
Похищение картины Куинджи раскрыто благодаря системе «Безопасный город»
Гуайдо заявил о необходимости поддержки со стороны армии для смены власти в Венесуэле
Британские диетологи назвали пять продуктов для здорового сердца
Лавров заявил о «наличии принципиального согласия» о проведении саммита России, Турции и Ирана
Роскомнадзор проверит Burger King и P&G на соблюдение закона о персональных данных
Переход на цифровое телевидение обошелся бюджету в 200 млрд рублей
Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с «Газпромом»
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийским морем
МВД России: боевики ИГ* готовят провокацию на границе с Таджикистаном
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию
После тяжелой болезни скончался профессор МГУ Александр Тертычный
На станции метро "Озерная" в Москве сработала пожарная тревога
Минкульт пообещал наказать сотрудников Третьяковки, допустивших кражу картины
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов в понедельник
Песков призвал не реагировать на «утки» о российской охране Мадуро
Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде
Глава Третьяковки о краже картины: "Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности"