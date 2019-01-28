«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с маленькой дочкой

В мае прошлого года ведущая Первого канала Светлана Зейналова родила дочку. 41-летняя красавица при этом не стала уходить в декрет и уже через два месяца вышла на работу. Но зато после окончания эфира она первым делом спешит домой, к своей малышке. И время от времени делится самыми трогательными моментами того, как она растет и меняется у себя в микроблоге. Так, на днях ведущая опубликовала видео, где показала, как Вероника общается с их питомцем.

«Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей — никто. Полная антисанитария и полная любовь навсегда! Сейчас Мамы закидают меня камнями, но только так можно научить любить животных — да всех любить и двуногих, и четырехлапых и двукрылых и даже червяков», — подписала видео телезвезда.

Но подписчики ее инстаграма осуждает Зейналову не стали, а напротив, поддержали молодую маму.

svetlanazey Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей-никто)! полная антисанитария и полная любовь навсегда! (сейчас Мамы закидают меня камнями но только так можно научить любить животных- да всех любить и двуногих, и четырёхлапых и двукрылых и даже червяков ). #собака #ребенок #любовь #животные #любитеближнего #игра

«Да ну какая антисанитария, это ж домашний песина)) он еще и трапезой поделиться может. Это так здорово», «Иммунитет у ребенка будет крепче», «У меня детки с собакой и кошкой выросли! Очень любят животных», «Моя росла еще хлеще)) потому что дома не только свои собаки но и вечно мамой подобранные и домой притащенные! и да это антисанитария, но мы от нее не страдали никогда! а как говорит моя самая отныне любимая кожная детская врач - От собак и кошек детям передается только доброта и лишай, но он легко лечится», «Видео вызывает бурю умиления (авторская орфография сохранена.- Прим. Ред), — написали фолловеры.

Напомним, вторую дочь Зейналова родила от своего гражданского супруга Дмитрия, ребенок был долгожданным и очень желанным. Также у ведущей «Доброго утра» растет дочь Александра от брака с Алексеем Глазатовым. У ребенка в раннем возрасте диагностировали аутизм. По словам телеведущей, ей пришлось много работать, чтобы одной воспитывать «особенную» дочь после того, как муж ушел из семье. Звезда отмечала, что Саша растет активной девочкой. Она даже принимала участие в модном показе.