2019-01-25T07:54:57+03:00
Спорт

Тьерри Анри временно отстранили от должности главного тренера "Монако"

Монегаски в чемпионате Франции по-прежнему идут в конце турнирной таблицы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Известный в прошлом форвард сборной Франции временно отстранен со своего поста.Известный в прошлом форвард сборной Франции временно отстранен со своего поста.Фото: REUTERS
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Проблемы в команде российского полузащитника Александра Головина продолжаются. От должности главного тренера "Монако" был отстранен великий в прошлом форвард сборной Франции Тьерри Анри. Летом прошлого года Анри работал тренером форвардов сборной Бельгии на ЧМ-2018, а осенью же получил предложение возглавить "Монако" после неудачного старта в сезоне команды под началом Леонарду Жардима.

Теперь же - Анри временно отстранен от своей должности и руководство монегасков дальше примет решение о судьбе специалиста. Пока что же временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Франк Пасси.

Надо сказать, что у "Монако" даже после прихода Анри на должность главного тренера клуба дела не улучшились. 41-летний француз возглавил команду 13 октября и с тех пор команда: вылетела из Кубка Франции, заняла последнее место в группе Лиги Чемпионов и находится в зоне вылета в чемпионате страны на предпоследнем месте. Однако же - "Монако" прошел в полуфинал Кубка лиги. В 20 играх под началом Анри команда одержала 5 побед, 11 раз проиграла и 4 встречи свела вничью.

Как поговаривают, теперь главным тренером "Монако" может вновь стать Жардим. Который 3 месяца назад был уволен со своего поста. При этом, необходимо будет выплатить и неустойку Тьерри Анри, которая составляет, по сведениям французских СМИ, от 10 до 15 миллионов евро.

К слову, под началом Жардима, который работал в "Монако" с 2014 года, команда выиграла чемпионат Франции в сезоне 2016/2017.

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