Сотрудники ФСБ нашли в подвале подмосковного коттеджа плантацию конопли.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в ходе операции ликвидировали нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств и изготовлению наркотиков растительного происхождения, организованная двумя жителями города Москвы. Запрещенные вещества они продавали в Москве через администрируемый ими нелегальный интернет-магазин.

"В частном домовладении на территории Московской области у фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты около 9,4 кг синтетических наркотических средств, 13,6 кг марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости, а также химическое оборудование и реактивы. В подвале дома наркодельцы разместили две гидропонические системы, позволяющие культивировать наркосодержащее растение конопля", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате обысков на территории Москвы в арендованных наркодельцами квартирах сотрудниками ФСБ были обнаружены 11,7 кг синтетических наркотиков, 3 кило марихуаны, а также 11,3 миллионов рублей и 2,4 тысяч евро, полученные от незаконного сбыта наркотиков.

Таким образом, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у организаторов наркобизнеса всего изъято из незаконного оборота свыше 21 килограмма синтетических наркотических средств и более 16,5 килограмма марихуаны.

Наркоторговцам грозят пожизненные сроки.