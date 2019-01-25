Три главных вопроса о больничных

Эпидемиологи прогнозируют, что на конец января - февраль в нашей стране придется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Врачи советуют ни в коем случае не переносить такие болезни на ногах - это чревато опасными осложнениями. Как будут оплачиваться больничные листы в 2019 году? Самые важные вопросы мы задали экспертам ФСС РФ.

От чего сейчас зависит размер пособия?

Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничные) зависит от общего страхового стажа работника, а также от среднего заработка заболевшего человека в предыдущие два года перед годом ухода на больничный.

В страховой стаж входят прежде всего периоды работы по трудовому договору, а также декретные отпуска у женщин и некоторые другие периоды.

При стаже 8 и более лет больничные равны 100% среднего заработка.

При стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка.

При стаже менее 5 лет - 60%.

Какую максимальную выплату можно получить в 2019 году?

За полный календарный месяц - 31 день пребывания на больничном в 2019 году максимальная выплата может составить 66 671,08 руб. (в 2018 году максимум был 62 552,11 руб.). Это верхний предел, а конкретная сумма пособия зависит от стажа и среднего заработка заболевшего человека (см. выше).

Больничные, как и зарплата, облагаются 13-процентным налогом на доходы. Итого за месяц пребывания на бюллетене максимальная сумма может составить в 2019 г. 58 003,84 руб.

Как оформить электронный листок нетрудоспособности?

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) узаконен в нашей стране с 1 июля 2017 г. А в январе 2019-го уже был выдан 5-миллионный электронный больничный. ФСС РФ обеспечил возможность подключения к системе выдачи ЭЛН на всей территории России. А конкретный работник может получить электронный больничный, если к системе подключились его работодатель и медицинская организация, где оформляется листок временной нетрудоспособности.

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