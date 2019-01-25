Замруководителю Росрезерва по Сибирскому округу дали за взятки 13 лет и освободили

В Новосибирске осужден за взятки бывший заместитель руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) по Сибирскому федеральному округу Илгиз Гарифуллин, а также его подельник Станислав Кабанячий.

"Следствием и судом установлено, что Илгиз Гарифуллин в период 2014 – 2016 годов 9 раз получал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за содействие в выигрышах в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва, с представляемыми этими предпринимателями юридическими лицами", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Так в 2015 году Илгиз Гарифуллин получил взятку от Станислава Кабанячего в виде нового автомобиля Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах и последующее заключение договоров купли-продажи с представляемыми Станиславом Кабанячим юридическими лицами, а также за общее покровительство ему.

После ареста у Гарифуллина были изъяты: автомобили Porsche Panamera GTS, Porsche Cayenne S, Volkswagen Multivan, Volkswagen Phaeton, Land Rover Range Rover Sport, Mersedes-Benz GLK 220, дорогостоящие квартиры в элитном жилом комплексе, более 10 дорогостоящих наручных часов, более 10 единиц дорогостоящего охотничьего оружия, наличные денежные средства в общей сумме около 73 млн рублей, 600 тыс. долларов США, 300 тыс. евро. Большая его часть уже обращена в доход государства по решению суда.

Приговором суда Гарифуллину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей. От наказания по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ бывший чиновник освобожден ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. А Кабанячий был приговорен судом к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.