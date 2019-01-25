Алексей Пушков: Быстрой смены власти в Венесуэле не получилось. Мадуро укрепляет свои позиции. Но не думаю, что США легко отступятся

- Алексей Константинович, то, что в Венесуэле предпринимается попытка свержения законно избранной власти - а никакая там не "демократическая смена" - это понятно... А какой ваш прогноз?

- Я думаю, что расчет организаторов этой попытки госпереворота состоял в том, чтобы быстро обрушить действующую власть. Расчет был на то, чтобы провозглашением нового "главы государства" добиться паники во властных структурах Венесуэлы, убедить сторонников Мадуро, что у них нет никаких шансов сохранить его у власти. И - через короткое двоевластие привести на пост президента лидера оппозиции.

- Расчеты не оправдались...

- Да... Этот план - со всей очевидностью - не удался.

- А у "путчистов" что-то получается?

- Удалось создать серьезный внутриполитический кризис. Я думаю, самый крупный в истории Венесуэлы со времен попытки переворота, когда пытались свергнуть Чавеса и когда это не удалось. Еще два года тому назад.

И теперь мы видим, что Мадуро начинает восстанавливать свои позиции. Вместо триумфального въезда лидера правой оппозиции - при поддержке США и ряда стран Латинской Америки - в президентский дворец.

Мы видим консолидацию и властных структур, по крайней мере, их значительной части. И большой части, возможно, даже большей части - населения вокруг Николаса Мадуро.

- Чем это можно объяснить? Ведь обстановка там - социальная, политическая - взрывоопасная...

- Дело в том, что в Латинской Америке - особенно в таких странах, как Венесуэла, Куба, Никарагуа и так далее, - репутация проамериканского политика, то есть, человека, за которым стоит Госдепартамент США, - это не самая хорошая репутация для прихода к власти.

- Даже в Венесуэле.

- В Венесуэле, несмотря на крайне сложное социально-экономическое положение, которым и пытается воспользоваться оппозиция - при внешней поддержке, все же у населения очень сильны традиции независимости, суверенитета, которые получили большое развитие во время президентства Чавеса.

Алексей Пушков: «Быстрой смены власти в Венесуэле не получилось. Большинство населения - за Мадуро. Он укрепляет свои позиции» 00:00 00:00

- Мадуро продолжает эту линию.

- Быть проамериканцем в сегодняшней Венесуэле – это не популярно.

Это - да, это даст поддержку богатых. Это даст поддержку либерально настроенной части элиты. Это даст поддержку части среднего класса, недовольного тем, что в магазинах отсутствуют часто товары первой необходимости и экономика буксует. Но это совершенно вам не гарантирует победы в таком политическом противостоянии.

- И чего теперь ждать от США?

- На сегодняшний день Мадуро укрепляет свои позиции. Не думаю, что США легко отступятся. Думаю, что они будут разжигать кризис.

Поэтому - говорить о том, что кризис уже заканчивается и все приходит в нормальное состояние, еще рано.