Одинокий мужчина желает постираться

Звезды так сошлись, что я не женат и у меня сломалась стиральная машина. Как говорится, один факт усугубляет другой. Сразу звонить мастеру не стал и, как нормальный русский человек, отложил на потом. Что я, младший сержант запаса, себе бельишко не простирну?..

Один мой знакомый, попавший в такую же ситуацию, каждый вечер по дороге домой покупал себе в «Перекрестке» новые носки, а старые, чтобы не стирать, выкидывал. Я до такого холостяцкого уровня еще не дорос. Но постепенно, день за днем, в моем жилище не осталось чистых вещей.

Полез в интернет искать номер мастера и наткнулся на любопытную статью. Оказывается, городские прачечные - отличное место для знакомств. Стартовая площадка для будущего разврата. Пучина сладострастия. Ибо туда приходят одинокие мужики и женщины, у которых нет стиральной машины. Их объединяет общая беда. Вполне возможно, это целый клуб, в который не попасть без грязных маек и штанов.

В общем я решил отложить мастера до зарплаты. И отправился в стиральный загул, полный сюрпризов и приключений.

ПЕРВАЯ СТИРКА КОМОМ

Я был уверен, что в Москве наберется не больше двенадцати прачечных (по одной на каждый округ). Потому что стиральные машины есть у всех нормальных людей. Мне кажется, даже у бомжей на теплотрассе. У них нет ботинок, нет еды. Но простенький «Индезит» стоит между труб.

Однако я глубоко ошибался. Если перефразировать классиков, в этом городе прачечных больше, чем самих жителей.

Выбираю поближе к дому на улице Академика Волгина. Спускаюсь под землю несколько пролетов. Оказываюсь в бомбоубежище. Где над низехоньким дверным проемом висит объявление: «Наклоняйте голову». Я согнул колени и практически гуськом проник в светлое пахучее помещение. Дальше все по инструкции. Вещи выкладываешь в контейнер. Засовываешь 200 рублей в терминал (в эту стоимость входит стирка и сушка). И отдаешь полученную квитанцию администраторше по имени Анна. Дальше - по обстоятельствам. 99 клиентов из ста уходят и возвращаются за шмотками часа через три-четыре. И только один, как идиот, остается ждать на месте.

Короче, я снял куртку и сел, вальяжно закинув руки на спинку дивана. Мой кобелиный взгляд стал местной достопримечательностью. Я был готов пуститься во все тяжкие прямо там, в прачечной. Однако Анна моего пыла не разделяла. Ее седые пряди вызывали во мне смертельную тоску.

Прачечная оказалась студенческой. Клиенты - исключительно будущие горняки, инженеры, кристалловеды.

Все эти ароматы от «Ленора», «Ваниша» и «Мифа» действуют усыпляюще. И минут через двадцать я начал клевать носом. 18-летние барышни, по-моему, решили, что я охранник. И не обращали на меня никакого внимания.

Полнейший провал и гибель Помпеи.

НУ ГДЕ ЖЕ ВЫ, ДЕВЧОНКИ?

Тем же днем с уже выстиранными вещами я отправился в другую прачечную - на улицу Вучетича. Она расположена на первом этаже жилого дома. И, по идее, должна собирать народные массы.

Там уже никакого администратора. Все сам. Деньги в автомат. Полученный жетон в машинку. И сидишь мух ловишь. В смысле, ворон считаешь. То есть девушек. Которых нет.

- Наши основные клиенты - это студенты вузов, приезжие работяги и люди, у которых стиралка вышла из строя, - рассказал мне инженер прачечной, заглянувший для проверки техники. - Сейчас все на работе.

Я полез в барабан за вещами, которые уже ополоумели от стирки. И повез их в третью точку - в Басманный район. Там тоже пришлось спуститься в подвал и немного попетлять по коридорам. Женским полом в этих застенках даже не пахло.

Но я в третий раз закинул свои пожитки. И стал ждать. Под руку попалась книженция «Объяснения снов». Оказывается, если вам привиделся рожающий мужчина - ждите небывалой прибыли. А если чужой пупок - то новый любовный роман.

Ну и тут я бы попросил эффектную музыку. Например, фанфары. И яркий ослепительный свет. Потому что я, наконец, дождался. В прачечной появилась она. Моя потенциальная зазнобушка. Лет тридцати с хвостиком. И с целым мешком нестиранных вещей. Выгружая их охапками, гражданка и не заметила, как выронила интимную тонкую тряпочку, в простонародье именуемую стрингами. Естественно, я проявил инициативу и вежливо сказал:

- У вас упало...

Та сверкнула в меня глазами, но ничуть не смутилась. Подняла трусишки - и в топку.

И тогда я пошел ва-банк:

- Понимаете ли, в чем дело. Я журналист. И мне для текста нужно познакомиться с женщиной. Мне часто такие задания дают... Но я все время остаюсь ни с чем.

- В этот раз будет то же самое, - отрезала женщина, даже не глядя в мою сторону.

Вот о таких и писал Некрасов. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...

Минут через десять я достал из сушилки вещи, которые уже лоснились от стирки. И, раскланявшись перед случайной знакомой, пошел домой.

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Стиральная машинка сейчас есть почти в каждой квартире. Собрал вещи, бросил в барабан, а потом все чистое лови обратно. А как быть с объемным пуховиком или покрывалом для двуспальной кровати? Такой вопрос не возникнет, например, в апартаментах с собственной прачечной в Хамовниках, которые недавно выставили для сдачи в аренду за 1 млн рублей в месяц. Но такая роскошь не для всех, идем в обычную городскую прачечную (подробности)