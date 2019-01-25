Пользователи «ВКонтакте» любят сыновей больше, чем дочерей

Сыновья – главные герои рассказов родителей в соцсетях. Посты о мальчиках во «ВКонтакте», написанные их папами и мамами, появляются чаще и собирают больше лайков, чем записи о девочках. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ Елизавета Сивак и Иван Смирнов. Они проанализировали записи на личных страницах во «ВКонтакте» более 600 тысяч пользователей в возрасте от 18 до 50 лет.

В своих постах люди чаще всего рассказывают о том, как проводят время с детьми (27%), делятся их достижениями и важными событиями (19%), признаются в любви к детям (26%). Большая часть этих записей относится к сыновьям. Они, выходит, оказались важнее для родителей.

Женщины на 15% чаще пишут о мальчиках, чем о девочках. Мужчины – на 43%. На одну маму, оставляющую регулярно записи в соцсети, в среднем приходится 2,3 поста о сыновьях и 2,1 - о дочерях. На одного папу - среднем 1,7 поста о сыновьях и 1,5 - о дочерях.

Такие результаты нельзя объяснить соотношением полов при рождении, так как на 100 девочек в среднем приходится 106 мальчиков. Поэтому, считают исследователи, частота записей «ВКонтакте» связана с гендерными предпочтениями родителей.

Залюбил-залайкал

Посты о сыновьях получают больше лайков, чем посты о дочерях. Записи матерей о сыновьях набирают 10,7 лайка от других женщин и 1,8 лайка от мужчин. Посты отцов о сыновьях получают 6,7 лайка от женщин и 3,7 от мужчин.

Дочери же обделены таким вниманием. Посты матерей о девочках набирают 6,7 женских лайка и 1,1 мужских. Записи отцов – 5,3 лайка от женщин и 2,6 от мужчин. По этим данным видно, что женщины чаще ставят лайки на постах в целом и им больше нравятся женские записи. Мужчинам, напротив, больше нравятся мужские сообщения. То есть гендерная дискриминация проявляется уже в детском возрасте и даже поощряется женщинами.

Гендерное неравенство

Есть много других исследований, которые подтверждают несправедливое отношение к дочерям. Например, многие люди предпочитают иметь сына, потому что он – опора в семье. Это может приводить к селективным абортам (избавление от эмбриона определенного пола). Сыновья часто получают больше внимания и заботы, в их здоровье и развитие вкладывают больше средств. Отец сильнее привязан к семье, где есть мальчики.

- Мы решили проверить, может ли что-то подобное проявляться и в цифровом пространстве, и в результате доказали, что в современной российском обществе характерно несправедливое отношение к дочерям, - считает Иван Смирнов.

Пользователям «ВКонтакте» интереснее писать и читать записи про сыновей, чем про дочерей. Хотя понятно, что невнимательность родителей к девочкам может повлиять на их самооценку и психическое состояние.

Посты и лайки во «ВКонтакте» отражают общие тенденции в обществе. Эта социальная сеть насчитывает свыше 100 миллионов активных пользователей. Родители часто делятся в ней записями о своих детях. Этот феномен в английском языке получил название sharenting – от share (делиться) и parenting (воспитание детей). Если родители больше пишут о своих сыновьях в соцсетях, то и в жизни они уделяют мальчикам больше внимания.

- Наши результаты подтверждают, что предпочтения в отношении сыновей также распространены в странах, которые в общественном сознании не ассоциируются с гендерным неравенством, - отмечает Елизавета Сивак.

В рейтинге стран по гендерному неравенству Россия находится выше среднего уровня. Но гендерная дискриминация здесь все равно существует. И теперь она вылилась и в соцсети.