2019-01-25T14:13:44+03:00
Спорт

Бой Федор Емельяненко-Райан Бейдер: наш спортсмен готовится к поединку с "Домашним арестом"

«Последнего Императора» перед решающим боем с Бейдером поддерживают дрессировщики Запашные и актер Павел Деревянко
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Федору Емельяненко уже 42 года, и он уже не тот непобедимый боец, что десять лет назад крушил соперников. Фото: Юрий Смитюк/ТАССФедору Емельяненко уже 42 года, и он уже не тот непобедимый боец, что десять лет назад крушил соперников. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Легендарный боец Федор Емельяненко по прозвищу «Последний Император» в грядущие выходные проведет один из заключительных поединков своей карьеры. Когда в Москве будет раннее утро воскресения 27 января, россяинин выйдет против Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. И будем откровенны, шансов на победу у Федора немного.

Все дело в возрасте. Федору Емельяненко уже 42 года, и он уже не тот непобедимый боец, что десять лет назад крушил соперников. Федор все чаще говорит о завершении карьеры. Вот и перед этим боем он завел разговор о прощании.

«Я сейчас все чаще задумываюсь об уходе. Не из-за того, что я не хочу биться. Просто возраст уже дает о себе знать, плюс травмы».

Конечно, было бы красиво уйти с титулом. Но перед грядущим поединком фаворит - Бейдер. Американец моложе на 7 лет, он выносливее, у него достаточно опыта, чтобы понимать, в чем его козыри. Так что большинство экспертов сходятся на том, что если Емельяненко не удастся сокрушить соперника в первом раунде, шансов на победу у него почти не останется.

Но, возможно, у Последнего Императора есть свое мнение по этому поводу. А во время боя у Федора Емельяненко будет необычная поддержка. Болеть за него приехали гимнаст Алексей Немов, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные и звезда сериала «Домашний арест» актер Павел Деревянко.

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