2019-01-25T14:36:12+03:00
В мире

Расследование: Саудовские следователи заставляли заключенных целоваться друг с другом, лгали, что их родственники мертвы и пытали их электрошоком

По словам специалистов, с заключенными в королевстве обращаются, как с военнопленными
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
В Эр-Рияде все обвинения в адрес силовиков назвали «необоснованными»В Эр-Рияде все обвинения в адрес силовиков назвали «необоснованными»Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Саудовская Аравия всегда привлекала к себе особое внимание правозащитников. Но в последнее время ситуация совсем вышла из-под контроля. То международный скандал с убитым и расчлененным журналистом Джамалем Хашогги. То 18-летняя девушка сбегает из Саудовской Аравии в Таиланд, где привлекает внимание ООН, утверждая, что дома ее ждет неминуемая казнь. Однако эти истории прогремели на весь мир благодаря тому, что произошли за границей и к делу подключились крупнейшие СМИ. А о том, что творится внутри Саудовской Аравии говорить как-то не принято.

Тем не менее, правозащитники из организации Amnesty International провели собственное расследование, и выяснили ужасающие подробности о том, как обращаются с заключенными в саудовских тюрьмах. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на Amnesty, местные активистки рассказали, что их месяцами содержали в ужасных условиях, издевались над ними, подвергали сексуальному и психологическому насилию. Женщины были вынуждены целоваться друг с другом под улюлюканье надзирателей, и если последним что-то не нравилось, они начинали пытать своих жертв электрошоком.

«Другого заключенного «ломали» еще более изощренным способом. Ему на протяжении месяца говорили, что все члены его семьи мертвы», - пишет Daily Mail. «Саудовские охранники регулярно используют пытки (порку и пытки электрическим током), в результате чего некоторые из заключенных не могли ходить.

В Эр-Рияде все обвинения в адрес силовиков назвали «необоснованными». А в декабре 2018 года в Amnesty поступило сообщение о том, что правительственная комиссия по правам человека в Саудовской Аравии встретилась с задержанными женщинами и допросила их по поводу пыток. После визита комиссии, к активисткам нагрянули должностные лица из прокуратуры».

К НИМ НИКОГО НЕ ПУСКАЮТ

По словам издания, сотрудники Amnesty International неоднократно обращались к властям Саудовской Аравии с просьбой предоставить им или специалистам ООН доступ к заключенным. Но ответа организация до сих пор не получила.

- Мы чрезвычайно обеспокоены благополучием посаженных в этой стране активистов. Они находятся в тюрьме около девяти месяцев просто за то, что отстаивали права человека, - сказала директор по исследованиям Amnesty International на Ближнем Востоке Линн Маалуф. - Власти Саудовской Аравии постоянно демонстрируют свое нежелание защищать задержанных от пыток или проводить беспристрастное расследование. Вот почему мы призываем Саудовскую Аравию предоставить независимым контрольным органам немедленный и беспрепятственный доступ к задержанным активистам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турция шантажирует США: эксперт о начале международного расследования по делу расчлененного саудовского журналиста

Казалось бы, дело о зверски убитом в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналисте Джамале Хашогги сошло на нет. Все меньше СМИ вспоминают об этой истории - интерес к замученному опальному саудиту остыл. Но только не в Анкаре. Как передает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция планирует начать международное расследование этого кровавого дела, и в ближайшие дни предпримет дальнейшие шаги в этом направлении (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Пушков: Быстрой смены власти в Венесуэле не получилось. Мадуро укрепляет свои позиции. Но не думаю, что США легко отступятся
Об этом известный журналист-международник, председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Сергей Сторчак: Наш план по спасению экономики в Венесуэле слушали хорошо. Но услышали или нет - отдельный вопрос
Замминистра финансов РФ рассказал "Комсомольской правде" о мерах, которые Москва предлагала Каракасу для исправления ситуации в Боливарианской республике
Новости 24
Прах правозащитницы Алексеевой будет захоронен в Вашингтоне в апреле
В России зафиксировали резкое подорожание курицы
Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении в экономике
Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски»
Путин обсудил с членами Совбеза кризис в Венесуэле
Кабмин выступает за введение в России регистрации электронных устройств по IMEI, но бесплатной
Здание "Ельцин-центра" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Актер Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Ученые нашли способ естественной защиты организма от рака
Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в рамках расследования Мюллера
Россияне признались, что устройство на работу для выпускников проблема
Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер: менеджер россиянина опроверг информацию об отмене поединка
Из-за сильного ветра и метели в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
МИД России опубликовал предупреждение о возможном преследовании россиян со стороны США
Минэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страны
После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч иностранцев
В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет
Песков: Власти Венесуэлы не просили Москву о предоставлении им военной или финансовой помощи
Песков: Настрой на обсуждение ДРСМД отсутствует
В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар