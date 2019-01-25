Расследование: Саудовские следователи заставляли заключенных целоваться друг с другом, лгали, что их родственники мертвы и пытали их электрошоком

Саудовская Аравия всегда привлекала к себе особое внимание правозащитников. Но в последнее время ситуация совсем вышла из-под контроля. То международный скандал с убитым и расчлененным журналистом Джамалем Хашогги. То 18-летняя девушка сбегает из Саудовской Аравии в Таиланд, где привлекает внимание ООН, утверждая, что дома ее ждет неминуемая казнь. Однако эти истории прогремели на весь мир благодаря тому, что произошли за границей и к делу подключились крупнейшие СМИ. А о том, что творится внутри Саудовской Аравии говорить как-то не принято.

Тем не менее, правозащитники из организации Amnesty International провели собственное расследование, и выяснили ужасающие подробности о том, как обращаются с заключенными в саудовских тюрьмах. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на Amnesty, местные активистки рассказали, что их месяцами содержали в ужасных условиях, издевались над ними, подвергали сексуальному и психологическому насилию. Женщины были вынуждены целоваться друг с другом под улюлюканье надзирателей, и если последним что-то не нравилось, они начинали пытать своих жертв электрошоком.

«Другого заключенного «ломали» еще более изощренным способом. Ему на протяжении месяца говорили, что все члены его семьи мертвы», - пишет Daily Mail. «Саудовские охранники регулярно используют пытки (порку и пытки электрическим током), в результате чего некоторые из заключенных не могли ходить.

В Эр-Рияде все обвинения в адрес силовиков назвали «необоснованными». А в декабре 2018 года в Amnesty поступило сообщение о том, что правительственная комиссия по правам человека в Саудовской Аравии встретилась с задержанными женщинами и допросила их по поводу пыток. После визита комиссии, к активисткам нагрянули должностные лица из прокуратуры».

К НИМ НИКОГО НЕ ПУСКАЮТ

По словам издания, сотрудники Amnesty International неоднократно обращались к властям Саудовской Аравии с просьбой предоставить им или специалистам ООН доступ к заключенным. Но ответа организация до сих пор не получила.

- Мы чрезвычайно обеспокоены благополучием посаженных в этой стране активистов. Они находятся в тюрьме около девяти месяцев просто за то, что отстаивали права человека, - сказала директор по исследованиям Amnesty International на Ближнем Востоке Линн Маалуф. - Власти Саудовской Аравии постоянно демонстрируют свое нежелание защищать задержанных от пыток или проводить беспристрастное расследование. Вот почему мы призываем Саудовскую Аравию предоставить независимым контрольным органам немедленный и беспрепятственный доступ к задержанным активистам».

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Казалось бы, дело о зверски убитом в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналисте Джамале Хашогги сошло на нет. Все меньше СМИ вспоминают об этой истории - интерес к замученному опальному саудиту остыл. Но только не в Анкаре. Как передает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турция планирует начать международное расследование этого кровавого дела, и в ближайшие дни предпримет дальнейшие шаги в этом направлении (подробности)