Дивный новый мир: как во Франции детям внушают ложь о России

Во Франции на государственном французском телевидении (!), в образовательной программе (!!) детей учат тому, что «Владимир Путин – царь дезинформации», а «Россия – гигантская фабрика по производству фейковых новостей».

Веселенькая студия, смахивающий на Макрона ведущий и интересные задания для малолетних участников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688178" frameborder="0"></iframe> Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.

В ходе передачи ведущий подсказывает ребятам правильные ответы на вопросы о том, как там со свободой прессы в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688181" frameborder="0"></iframe> Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.

«RT говорит то, что Путин хочет услышать», а Путин, якобы, «заставляет хорошо отзываться о правительстве» - вещают дети.

Пятнадцатилетний Александр с тройным гражданством (Франции, Украины и Молдовы) рассказывает, что Путин отправляет оппозиционеров в тюрьмы, а сегодняшняя Россия на деле не отличается от России 1991-92 гг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688179" frameborder="0"></iframe> Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.

Затем эти же дети читают куски из наших статей и статей Le Monde - и те, и другие о Навальном и протестах.

Один из ребят говорит: «Статьи написаны по-разному, потому что одна статья из России, где все напрямую контролируется Путиным; в то время как другая – это Le Monde, а Le Monde Путин вообще не контролирует».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688180" frameborder="0"></iframe> Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.

Затем детям дают задание создать профиль Путина в Twitter, и они пишут первый твит «I love fake news» (Я люблю фейковые новости).

Дивный новый мир.