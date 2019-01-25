Дивный новый мир: как во Франции детям внушают ложь о России
Во Франции на государственном французском телевидении (!), в образовательной программе (!!) детей учат тому, что «Владимир Путин – царь дезинформации», а «Россия – гигантская фабрика по производству фейковых новостей».
Веселенькая студия, смахивающий на Макрона ведущий и интересные задания для малолетних участников.
Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.
В ходе передачи ведущий подсказывает ребятам правильные ответы на вопросы о том, как там со свободой прессы в России.
Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.
«RT говорит то, что Путин хочет услышать», а Путин, якобы, «заставляет хорошо отзываться о правительстве» - вещают дети.
Пятнадцатилетний Александр с тройным гражданством (Франции, Украины и Молдовы) рассказывает, что Путин отправляет оппозиционеров в тюрьмы, а сегодняшняя Россия на деле не отличается от России 1991-92 гг.
Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.
Затем эти же дети читают куски из наших статей и статей Le Monde - и те, и другие о Навальном и протестах.
Один из ребят говорит: «Статьи написаны по-разному, потому что одна статья из России, где все напрямую контролируется Путиным; в то время как другая – это Le Monde, а Le Monde Путин вообще не контролирует».
Во Франции на телевидении детям внушают ложь о России.
Затем детям дают задание создать профиль Путина в Twitter, и они пишут первый твит «I love fake news» (Я люблю фейковые новости).
Дивный новый мир.