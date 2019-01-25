2019-01-25T15:17:00+03:00
Происшествия

С 97-летней пенсионеркой расправились, чтобы потратить ее пенсию на водку

Сотрудники МВД России задержаны троих разбойников, которые убили женщину за 20 тысяч рублей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Надежде Михайловне 4 января исполнилось 97 летНадежде Михайловне 4 января исполнилось 97 летФото: Следственный комитет России
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"Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения на 97-летнюю жительницу села Курсавка Андроповского района Ставропольского края", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, члены банды (от 20 до 24 лет) уже дали признательные показания. Выяснилось, что несколько дней они пили, а 10 ноября решили найти еще денег на водку. Они знали, что одна из пенсионерок живет одна и получает хорошую пенсию. Год назад они похитили у женщины 120 тысяч рублей, когда устанавливали в ее доме пластиковые окна.

Убийцы подробно рассказали, как избивали ветерана Великой Отечественной войны.

"Она говорила не трогайте меня, я отдам вам все, что хотите. Не знаю, за что ударил, понятия не имею", - вспомнил на допросе последние слова погибшей 20-летний бандит.

Избив пожилую женщину, налетчики похитили ее вещи и 20 тысяч рублей, после чего скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через несколько дней скончалась от полученных травм.

Бандитов отправили в следственный изолятор города Ставрополь, где они будут дожидаться решения суда. Полицейские проводят мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности этой преступной группы.

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