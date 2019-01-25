С 97-летней пенсионеркой расправились, чтобы потратить ее пенсию на водку

"Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения на 97-летнюю жительницу села Курсавка Андроповского района Ставропольского края", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, члены банды (от 20 до 24 лет) уже дали признательные показания. Выяснилось, что несколько дней они пили, а 10 ноября решили найти еще денег на водку. Они знали, что одна из пенсионерок живет одна и получает хорошую пенсию. Год назад они похитили у женщины 120 тысяч рублей, когда устанавливали в ее доме пластиковые окна.

Убийцы подробно рассказали, как избивали ветерана Великой Отечественной войны.

"Она говорила не трогайте меня, я отдам вам все, что хотите. Не знаю, за что ударил, понятия не имею", - вспомнил на допросе последние слова погибшей 20-летний бандит.

Избив пожилую женщину, налетчики похитили ее вещи и 20 тысяч рублей, после чего скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через несколько дней скончалась от полученных травм.

Бандитов отправили в следственный изолятор города Ставрополь, где они будут дожидаться решения суда. Полицейские проводят мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности этой преступной группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье следователи поймали грабителей, забивших до смерти ветерана Великой Отечественной

На Ставрополье следователи задержали подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло в Андроповском районе края. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, вечером 10 января нынешнего года несколько неизвестных мужчин забрались через окно в дом Надежде Михайловне Стратийчук. 97-летняя пенсионерка жила одна и не смогла дать достойный отпор преступникам (подробности)