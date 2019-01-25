«Зенит» становится лидером продаж

Питерский «Зенит» близок к тому, чтобы продать своего полузащитника Леонардо Паредеса во французский «ПСЖ». Остались только формальности, аргентинцу надо пройти медосмотр, и после за игрока российский клуб выручит 40 млн евро сразу, и еще 5 млн. может заработать в виде бонусов, если Паредес ярко проявит себя в Париже. В любом случае это будет вторая по сумме сделка по продаже футболиста в истории российской Премьер-лиги.

Первое место тоже принадлежит «Зениту». Питерцы несколько лет назад очень удачно пристроили в Китай бразильца Халка за 55,8 млн. евро. Третье место, кстати, принадлежит «Анжи». Когда Сулейман Керимов отказался финансировать футбол, в его клубе устроили гигантскую распродажу и еще один бразилец Виллиан ушел в «Челси» за 35,5 млн. евро.

Впрочем, борющийся за чемпионство «Зенит» нынешней зимой намерен не только продавать, но и покупать. Первым в списке возможных приобретений стоит защитник украинского «Шахтера» Ярослав Ракицкий. Этот трансфер оценивается в 12 млн. евро и может стать самым скандальным на Украине.

Известно, что в сборную этой страны не приглашаются игроки, выступающие в российских клубах, а значит Ракицкий, скорее всего, вынужден будет закончить карьеру в национальной команде. Кажется, футболист готов к такому варианту развития событий. «Шахтер» был его единственным клубом, и когда донецкий клуб вынужден был переехать в Харьков, Ракицкий был не в восторге. Теперь украинские журналисты считают, что Ярослав навсегда останется в России и по завершении карьеры.