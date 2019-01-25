«Огненный флэшмоб»: Московский школьник едва не сгорел заживо ради лайков

15-летний московский школьник в тяжелом состоянии сейчас находится в реанимации одной из московских больниц. У парня ожоги 98 процентов тела. Шансы выжить есть, но инвалидность ему обеспечена. Вы наверное решили, что мальчишку чудом спасли на пожаре? Но нет! Он сам вспыхнул, как факел.

Все произошло в ночь на пятницу, 25 января, в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Берзарина. На лестничной площадке пятого этажа 15-летний Сережа* и двое его друзей 16 и 17 лет провели несколько часов. С собой у ребят были сигареты, пиво, а еще керосин. Именно он и стал причиной трагедии. Как все произошло, сейчас не берутся сказать даже следователи: камер видеонаблюдения нет, а друзьям школьника на слово не верят.

Доподлинно известно, что одежда школьника была облита керосином и подожжена. Все произошло на лестничной клетке пятого этажа. На стенах остались отпечатки гари, а в сугробе около подъезда куски обгоревшей одежды. Именно снег помог сбить пламя. По словам очевидцев, парень еще был в сознании и до приезда медиков успел сказать прохожим телефон отца.

В ту ночь мужчине дважды вызвали скорую: трепало давление. Сережа - поздний ребенок, старшему брату 27, мама на пенсии, отцу за 60, работает слесарем. Родители в несчастный случай не верят и уже дали показания, в которых в беде винят друзей школьника.

ПОДОЖГЛИ ДРУЗЬЯ

Версию поджога рассматривают в числе основных и следователи. Оба приятеля Сережи в ту ночь были пьяны. Облить подростка керосином и поджечь они могли забавы ради. К тому же известно что оба парня имеют весьма сомнительную биографию: привлекались за хулиганство, употребляли наркотики. Однако сами подростки от обвинений отпираются.

- Они уверяют, что не видели сам момент возгорания и в это время находились этажом выше. Услышав крик парня, они якобы прибежали на помощь и помогли другу спуститься вниз, - рассказали «КП» источники близкие к следствию.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

По другой версии, случившееся могло стать несчастным случаем. В подъезде была найдена канистра с керосином. Эту жидкость, как известно, используют наркоманы. Сам Сережа с 2017 года стоял на учете в наркодиспансере. Он ни раз попадался на употреблении запрещенных веществ. Так вот ту самую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью он мог опрокинуть на себя случайно. А появление огня стало делом техники. Достаточно было искры от зажигалки или закуренной сигареты.

ОГНЕННЫЙ ФЛЕШМОБ

Третья версия лишь на первый взгляд кажется фантастической. Поджечь себя парень мог ради эффектного видео. В сети набирает популярность опасный "огненный" флешмоб, который запустили американские экстремалы летом прошлого года. Сотни подростков во всем мире поджигают себя и снимают это на видео. Причем чаще всего используют именно керосин. Авторы безумного онлайн марафона дают инструкции, в которых рассказывают как провернуть трюк. Но гарантий, что огонь будет потушен, конечно, никаких.

- Участники флешмоба "Fire challenge" обливаются горючей жидкостью, а затем поджигают сами себя. После этого они сразу же бросаются в воду или тушат пламя руками. Ролики с происходящим активно выкладывают в Instagram и другие соцсети. Не исключено что эти ребята так решили хайпануть, - прокомментировал блогер Андрей Бро.

Содержимое мобильных телефонов пострадавшего парня и двоих его друзей сейчас изучают следователи.

- По факту получения сильнейших ожогов несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

*Имя изменено

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Жуткий случай произошел в ночь на пятницу, 25 января, в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина. Трое парней 15,16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у них было несколько бутылок пива, коктейли, а еще керосин. Последний ребята, как вы догадываетесь, использовали не по назначению. Младший из подростков держа в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, опрокинул ее на себя. От сигареты, которая была у него в руках, одежда моментально вспыхнула (подробности)