Хакассия повысила цены на проезд

С Нового года в Хакасии резко и подняли цены на проезд в общественном транспорте. Пригородные маршруты подорожали на пять рублей, городские – на два.

«Граждан никто отдельно ни о чем не предупреждал, да и повода, кажется, не было. Но когда за дело взялись журналисты и провели собственное расследование, все дороги привели прямиком к приемной губернатора», - сообщает Рен ТВ.

Цены на проезд растут по всей Хакасии. Хотя в одном из пунктов программы, с которой победил молодой губернатор Коновалов, подчеркивалось, что действующая тарифная политика душит экономическую активность населения. Будем сопротивляться.

«Мы досконально проверим структуру затрат, закладываемых в тарифы. Мы будем публиковать в открытой печати факты, разоблачающие незаконность действующих тарифов», - цитируют телевизионщики нового губернатора.

Ну, похоже, проверили. А тарифы... пошли в рост!

«И зарабатывает не бюджет, а местные предприниматели. Например, однопартиец Валентина Коновалова, депутат Верховного Совета Хакасии Александр Семенов. У него целое автохозяйство, почти 30 маршрутов. Во время предвыборной гонки его автобусы разъезжали по городу с агитацией за будущего губернатора», - уточняет Рен ТВ.

На рынке пассажирских перевозок Александр Семенов больше 20 лет. В этом бизнесе и сын. Только в прошлом году семейная фирма "ТРАНС и К" получила от управления коммунального хозяйства и транспорта контракт на 23 млн рублей. Дело прибыльное.

«Согласно декларации за 2017 год, у Александра Семенова есть внедорожник с прицепом и лимузин, а также однокомнатная квартира, пять двухкомнатных, одна трехкомнатная и три четырехкомнатные – всего 10. Общая площадь – 1 222 квадратных метра. Еще – три земельных участка на почти 3 тыс. кв. метров. Три квартиры и три внедорожника у супруги. Шесть квартир и земля у детей. При этом заявленный доход депутата за прошлый год – всего 4 млн рублей», - выяснили журналисты

Куда уж больше? Как бы не так! Семенов несколько лет добивался повышения тарифов. И вот получилось. Интересно, что цены на проезд подняли почти все перевозчики, но не сразу. Видимо, избегали внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Причем только на коммерческих маршрутах, так как местные власти тарифы там не регулируют. Но ФАС все равно начала проверку.

Врио руководителя УФАС по Республике Хакасия Ольга Широкова отмечает, что при нерегулируемых маршрутах стоимость определяют сами перевозчики, но при этом они должны обосновать данное решение.

В 2015 году Александра Семенова уже привлекали к ответственности за незаконное повышение тарифов. Но ведь регион теперь возглавляет партийный соратник Коновалов, значит – можно.

«Местные журналисты уверены, что это не просто дружеский жест. Вероятно, учитывались "заслуги" в ходе предвыборной кампании», - предполагает Рен ТВ.