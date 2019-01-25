Ученые: сахарозаменители - это обман организма, который может сократить вам жизнь

Немецко-французская команда ученых проанализировала результаты более пяти десятков исследований о влиянии сахарозаменителей на организм человека. И у них для нас есть две новости. Хорошая в том, что подсластители по последним данным не повышают риск онкологических заболеваний. А также нет убедительных подтверждений, что эти вещества напрямую сильно вредят сердцу и сосудам. Вторая новость - сахарозаменители, увы, фактически не оправдывают своего назначения. То есть в большинстве изученных случаев не помогают нормализовать уровень сахара в крови и сбросить лишний вес.

У экспертов по антивозрастной медицине тоже есть сообщение «в тему». «Исследователи пока расходятся во мнениях о вреде сахарозаменителей, не говорят однозначно, что это зло. Но давайте внимательно посмотрим, что происходит в организме, когда вместо глюкозы в кровь попадает пустышка - практически без калорий дающая ощущение сладкого вкуса. Если налегать на сахарозаменители часто и помногу, это может выйти боком. И уже есть исследования, показывающие не теоретически, а реально возможный вред от сахарозаменителей», - предупреждает специалист по прикладным биомедицинским технологиям, исследователь старения, вице-президент Фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. Чем сейчас заменяют сахар и к чему это может вести, мы обсудили в программе «Прожиточный максимум» на радио «КП».

Схитрить, чтобы получить наслаждение

- Сахарозаменители активируют наши вкусовые рецепторы - те, которые отвечают за сладкий вкус. И мы с наслаждением ощущаем, что съели что-то сладкое, - поясняет Юрий Дейгин. - В то же время, как считалось, подсластители в отличие от сахара не действуют на рецепторы инсулина. Проще говоря, не дают сигнал, что нашей поджелудочной железе нужно вырабатывать гормон инсулин для усвоения поступившего в организм сахара. Получается, выигрыш в том, что подсластители, заменяя нам глюкозу по вкусу, не приносят калорий, не повышают уровень сахара в крови и не требуют выработки инсулина. Вернее, так предполагалось.

- То есть изобретатели сахарозаменителей хотели схитрить, обмануть наш организм? Чтобы во рту мы сладость почувствовали, поджелудочная, возможно, приготовилась выделять инсулин, а тут - раз, и ничего нет. Сложно представить, чтобы такой обман, как и любой другой, в конце концов не вышел боком...

- По всей видимости, так и выходит. Сахарозаменителям как индустрии уже не один десяток лет. Поэтому накопилось немало исследований о том, как они действуют на организм. В частности, много наблюдали за состоянием здоровья тех, кто пьет подслащенные напитки - так называемые «0 калорий» с сахарозаменителями. И появились тревожные звоночки. Оказалось: у тех, кто пил диетические напитки с подсластителями, почему-то была выше заболеваемость и диабетом, и сердечно-сосудистыми болезнями, и даже деменцией.

Инсулин: и все-таки он повышается

- Но не все так просто, - продолжает эксперт. - Результаты наблюдений за любителями диетических подслащенных напитков все-таки нельзя считать 100%-ным подтверждением вреда сахарозаменителей. Можно ведь предположить, что бутылочки «0 калорий» изначально чаще покупали люди, у которых уже были проблемы с весом и повышенная предрасположенность к диабету и сердечно-сосудистыми проблемам. Потому они и брали «диетические» напитки. Подчеркну: это лишь предположение, то есть о тревожном звонке в любом случае забывать не стоит.

В то же время появились исследования другого типа. Не просто наблюдения за образом жизни, питания людей и фактическими результатами, а конкретно изучение того, что происходит внутри организма. Какой ответ дает поджелулочная железа на сахарозаменители в сравнении с употреблением глюкозы? Оказалось, что на самом деле инсулиновый ответ - то есть выработка гормона в ответ на «пустые» подсластители - есть! Этот ответ, то есть уровень выработки инсулина, не такой высокий, как при поступлении глюкозы. Но все равно получается, что сахарозаменители каким-то образом приводят к воздействию на поджелудочную и повышают инсулин. Каким путем это происходит, достоверно пока не известно. Однако организм, похоже, не поддается обману и все-таки запускает выработку гормона, рассчитывая, что поступает глюкоза, настраивается на ее переработку.

А если инсулин повышается, а глюкоза так и не приходит, то это так или иначе ведет к развитию инсулинорезистентности. То есть снижению восприимчивости клеток к гормону. В результате возникает серьезная предпосылка для диабета и ускоренного старения организма.

А может, мед нам поможет?

Как бы то ни было, пока решительного заявления о 100%-но доказанном вреде сахарозаменителей ученые все-таки не делают. Дипломатично говорят, что есть риски неблагоприятного воздействия на здоровье, но исследования нужно продолжать. Врачи советуют строго соблюдать рекомендации на этикетках: на разных видах сахарозаменителей указывается количество, которое желательно не превышать.

Сахарозаменителям как индустрии уже не один десяток лет. Поэтому накопилось немало исследований о том, как они действуют на организм.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если вам нужно снизить количество сладкого в своем рационе, то лучше в первую очередь пытаться сокращать сахар и сладости, а не переходить на сахарозаменители, - считает эксперт по антивозрастной медицине Юрий Дейгин. - К подсластителям все-таки желательно относиться осторожно. Как минимум я бы посоветовал воздержаться от регулярного употребления сахарозаменителей.

- А как насчет меда? Недавно была новость, что в нем есть очень полезный компонент трегалоза. У подопытных мышей это вещество помогло растворять атеросклеротические бляшки, омолаживать кровеносные сосуды.

- Мед почти на 80% - чистый сахар, глюкоза с фруктозой. Если вы хотите использовать мед вместо сахара, в разумных количествах - пожалуйста. Главное, не добавлять мед в свой рацион, сохраняя имеющийся в нем сахар.

Что касается трегалозы, то ее молекула состоит из двух молекул глюкозы, объединенных особой связью. Когда мы съедаем трегалозу, она очень быстро расщепляется и превращается в те самые две молекулы глюкозы. Магические эффекты растворения бляшек в сосудах у мышей ученые наблюдали, когда прицельно вкалывали трегалозу в кровеносные сосуды. А когда давали мышам трегалозу через рот, вся магия пропадала.

Поэтому не стоит надеяться, что когда мы будем есть трегалозу, в том числе в составе меда, то получим волшебный эффект. Во-первых, она сразу распадется на глюкозу. А, во-вторых, в меде трегалозы мизерное количество - 5 частей на миллион.

КСТАТИ

Аспартам мозгу не друг

В одном из недавних исследований было установлено, что регулярное употребление подсластителя аспартама может привести к проблемам в эмоциональной и интеллектуальной сфере. А именно: отмечаются сложности с обучением, запоминанием, усиливается раздражительность, тревожность, появляются головные боли, бессонница. Ученые объясняют это тем, что употребление аспартама, во-первых, приводит к снижению выработки гормонов дофамина и серотонина (они отвечают за хорошее настроение, концентрацию, снижение боли). А во-вторых - к повышению уровня «гормона стресса» кортизола.

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Есть ли польза от фруктозы

В диетических отделах супермаркетов часто можно встретить сладости на фруктозе. Это натуральное природное вещество, входит в состав фруктов. Может, лучше заменять сахар ей?

- Индустрия производителей фруктозы и продуктов с ней продвигает свои товары, ссылаясь на то, что после употребления сахара у людей с диабетом уровень глюкозы в крови опасно растет, а съев сладость с фруктозой, такого подъема вы сразу не зафиксируете. Но! Как только пройдет еще немного времени, фруктоза даст не меньший подъем, чем сахар. Так что «диетические» сладости на фруктозе — это настоящий троянский конь, - рассказал «КП» заведующий Научно-клиническим центром эндокринологии международного биомедицинского проекта «Атлас», главный редактор издательства «Актуальная медицина», врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

- А другие заменители сахара?

- Более-менее безопасны в разумных количествах сахарин и цикламат. Но и их лучше сводить к минимуму. Пожалуй, наиболее безобидный на сегодня источник сладкого — растение стевия и продукты на ее основе.

Стоит иметь в виду, что стевия дает характерный «металлический» привкус, к которому нужно привыкнуть. А также может давать небольшой слабительный эффект.