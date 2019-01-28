Жириновский считает, что самозваного «президента Венесуэлы» выкинут как «изжеванную резину»

По словам Жириновского, если в Чили нужно было «всю армию бросать на дворец президента, были тысячи погибших, то здесь прямо на улице все решили».

Как полагает политик, никто бы и не обратил внимания на то, что бывший депутат Хуан Гуайдо выступил на митинге и объявил себя сначала лидером оппозиции, а потом и новым президентом, если бы через несколько минут США не объявили, что признают его.

«И сразу же в поддержку высказались несколько стран-сателлитов: Бразилия, Колумбия, Аргентина и другие. Если у нас завтра кто-нибудь на митинге на Пушкинской площади тоже себя объявит президентом – Трамп и его признает что ли?» - спрашивает Жириновский.

Он скептически оценивает политическое будущее самозваного «президента». Этого Гуайдо потом выкинут «как изжеванную резину. Авторам этого переворота сейчас главное любыми способами убрать Мадуро», - уверен лидер ЛДПР.

Таким образом, отмечает политик, международное право в мире больше не исполняется, принцип невмешательства во внутренние дела государств забыт.

«Любая страна имеет право высказать свое отношение к тому или иному политику, к тому же Мадуро, но как можно участвовать в государственном перевороте и свержении законного президента?» - интересуется Владимир Жириновский.

Как мы ранее сообщали, политическая ситуация в Венесуэле обострилась после повторного вступления Николаса Мадуро в должность президента страны. Ряд стран, включая США и некоторые государства Латинской Америки, заявили о непризнании Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, сославшись на конституцию страны, что имеет право исполнять обязанности президента страны в связи с недееспособностью Мадуро.

Гуайдо дал присягу в ходе митинга, состоявшегося в Каракасе в среду, 23 января. В ответ на это Мадуро заявил, что США, поддерживающие сторонников Гуайдо, пытаются организовать в стране государственный переворот и объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.