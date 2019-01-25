Трамп готовит «наезд» на Шредера

«Невидимая рука рынка», о которой нам столько твердили сторонники либеральных идей именно при нынешнем президенте США приобрела отчетливую звездно-полосатую раскраску. Трамп лоббирует американские экономические интересы по всему свету и не стесняется хватать за горло даже тех, кто провозглашен «союзником США». Именно стремлением продавать дорогой американский сжиженный газ Европе и объясняется противодействие строящемуся по дну Балтийского моря из России в Германию газопроводу «Северный поток-2». И здесь нет места ни для какого джентльменства.

Немецкое издание Bild am Sonntag уже сообщило, что посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал в ведущие германские компании письма, в которых пообещал введение санкций «оказывающим поддержку российскому энергетическому сектору или участвующим в подобных проектах» предпринимателям. Непонятливым разъяснили, что речь о «Северном потоке-2». Но шантаж и угрозы – это не все, что есть у Вашингтона.

С каждым проложенным километром газопровода, отчаяние и истерика в США только нарастают. И, похоже, что противники проектов России готовы использовать (или сфабриковать) компромат против отдельных персон. Об этом проговорился глава МИД Украины Павел Климкин, заявивший о необходимости санкций «против тех, кто продвигает проекты Путина за границей» и назвавший «важнейшим лоббистом Путина во всем мире» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Давно известно, что у Климкина на языке то, у умного на уме.

Например, известный немецкий политолог Александр Рар уверен, что пока у власти правительство Ангелы Меркель, сменившей Шредера на посту канцлера, оно не предпримет никакого давления на своего предшественника, возглавившего после отставки компанию Nord Stream AG (управляющую проектом «Северный поток-2») и являющегося председателем совета директоров «Роснефти». Но со сменой правительства Германии все может измениться.

Шредер удобная фигура для удара. Он убежден, что сотрудничество с Россией выгодно всей Европе и Германии, в частности. Уверен, что воссоединение Крыма с Россией было исторически логичным. Его неоднократно обвиняли в «помощи» России, а празднование его 70-летия в компании Путина вызвало вал критики Шредера и негатива со стороны противников Москвы. Так что происхождение компромата на Щредера, если он появится в ближайшее время, вряд ли у кого вызовет сомнение.