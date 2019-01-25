2019-01-25T19:40:29+03:00
Политика

Медведеву сыграли хит Deep Purple на баяне

Студенты ГИТИСА продемонстрировали премьеру уровень своего актерского мастерства
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев посетил открывшийся после ремонта учебный театр ГИТИСА в Большом Гнездиковском переулке.Дмитрий Медведев посетил открывшийся после ремонта учебный театр ГИТИСА в Большом Гнездиковском переулке.Фото: Елена КРИВЯКИНА
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В Татьянин день премьер Дмитрий Медведев посетил открывшийся после ремонта учебный театр ГИТИСА в Большом Гнездиковском переулке в Москве. Это подвальное помещение, в котором студенческий театр живет уже 60 лет. Место для культурной тусовки историческое. Когда-то в нем располагалось самое модное по тем временам театральное кабаре «Летучая мышь», куда заглядывали все «звезды», приезжавшие на гастроли в Москву.

Только за последние десятилетия из стен учебного театра ГИТИСА «вышли» пять театров, включая «Геликон оперу», «Мастерскую Петра Фоменко», «Квартет И». Вот только состояние знаменитого театрального подвала было плачевным. Стены, обитые дешевым пластиком, в гримерках - запах плесени и канализации. Ректор ГИТИСА Григорий Заславский пошел за помощью к министру культуры Владимиру Мединскому. Тот приехал посмотреть на театральный подвал и с ужасом увидел, как по помещению бегают сразу три крысы. Решение о ремонте театра было принято. Провели его в рекордные сроки - меньше, чем за полгода, потратив на это 120 миллионов рублей.

Когда Медведев вошел в зрительный зал, там шла репетиция оперетты «Аршин мал алан». Медведев занял место в первом ряду и, как и все присутствовавшие, с большим удивлением слушал, насколько профессионально поют студенты факультета музыкального театра.

- Вам, наверное, еще Deep Purple понравится! - предположил один из студентов и забацал на баяне хит британских рок-музыкантов Smoke on the water. Медведев оценил, ведь Deep Purple с юности одна из его любимых рок-групп.

После того, как музыкальные номера закончились, Медведев предложил студентам и преподавателям ГИТИСА «просто поговорить о жизни». Студенты тут же заговорили о маленьких стипендиях, о том, что российские гранты получить тяжелее, чем зарубежные и что кредит в банке дают лишь под заоблачные проценты. Медведев рассказал, что правительство как раз готовит постановление о специальных кредитах для студентов.

- Зарезервированы деньги в бюджете для того, чтобы с банками эти расчеты проводить, чтобы они не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заемщиков, а все-таки эти риски могли немножко компенсировать. Речь идет о сумме в 130-150 миллионов рублей ежегодно, - сказал Медведев. - Ну, и, соответственно, кредитную ставку в том числе по линии Сбербанка и других банков сделать нужно пониже.

Руководство ГИТИСА также пожаловалось Медведеву на приказ, изданный в свое время министерством образования, по которому лишь 10% студентов вузов, учащихся на «отлично», могут претендовать на повышенные стипендии. А в ГИТИСЕ, по словам педагогов, отличников гораздо больше.

- Да? Это любопытно. Хорошо, что сказали. Я проверю. Это прямо в приказе так зафиксировано? - удивился Медведев. - Странная история. Думаю, это даже не Минобр, а, скорее, Минфин что-то намудрил.

Медведев пообещал студентам, что правительство будет стараться увеличивать стипендии, но припомнил и свои студенческие годы.

- У меня была повышенная стипендия, я хорошо учился, но жить на нее тоже было невозможно. Хотя с точки зрения стандартов жизни на стипендию тогда можно было больше себе позволить, - признал Медведев. - Что я могу сказать? Конечно, мы все работали. Понимаю, что не хватает времени, но тут уж решайте сами!

Пожаловались студенты и на плохие условия в «общаге» ГИТИСА («нам бы новое помещение!») и на отсутствие в ней современных спортивных тренажеров.

- А вам есть их куда поставить? - на всякий случай уточнил Медведев. А потом пообещал: «Ну, тренажеры мы вам пришлем!»

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