2019-01-25T19:34:08+03:00
Умные вещи

Эксклюзивные фрагменты книг Евтушенко, Пратчетта и других авторов появятся ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте смогут первыми прочитать отрывки из предстоящих релизов издательства «Эксмо» в рамках спецпроекта «ВКонтакте с читателями»
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Пользователи ВКонтакте смогут первыми прочитать отрывки из предстоящих релизов издательства «Эксмо».Пользователи ВКонтакте смогут первыми прочитать отрывки из предстоящих релизов издательства «Эксмо».
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Пользователи ВКонтакте смогут первыми прочитать отрывки из предстоящих релизов издательства «Эксмо» в рамках спецпроекта «ВКонтакте с читателями». Среди премьер: путевой дневник путешественника Фёдора Конюхова, биография Джорджа Лукаса, незавершённый роман Евгения Евтушенко и новый фантастический роман Терри Пратчетта и Стивена Бакстера.

Эксклюзивные фрагменты из грядущих новинок будут регулярно публиковаться в официальных сообществах издательства «Эксмо» и импринта fanzon. Читателей ждёт разнообразная художественная литература: современная проза, остросюжетный жанр и фантастика. Первыми будут опубликованы отрывки из заключительного тома собрания сочинений Евгения Евтушенко, фрагмент воспоминаний Фёдора Конюхова об одиночном плавании вокруг Антарктиды, часть истории о жизни создателя вселенной «Звёздных войн» Джорджа Лукаса и продолжение цикла «Бесконечная Земля» Терри Пратчетта и Стивена Бакстера.

Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов ВКонтакте:

«Сориентироваться в многообразии книжных релизов и не пропустить достойный внимания роман бывает непросто даже увлечённым книголюбам. Чтобы помочь им выбрать издание по вкусу, ВКонтакте и Первая редакция издательства «Эксмо» запускают спецпроект «ВКонтакте с читателями». Мы рады, что именно нашим пользователям представилась уникальная возможность первыми читать отрывки очень увлекательных изданий».

«Эксмо» — универсальное издательство № 1 в России, лидер по тиражам выпускаемых книг на рынках художественной, развлекательной, прикладной и детской литературы. Каждый год издательство выпускает порядка 80 миллионов книг.

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