Латиноамериканских девушек признали самыми красивыми в мире, а наши в топ не вошли

Независимый портал «Missosology» в очередной раз подвел итоги года и родиной самых красивых девушек признал Венесуэлу. В то время, как в латиноамериканской стране бушуют политические страсти, привлекательность ее жительниц остается единственным островком стабильности. Из стран Восточной Европы в Топ-20 вошла Румыния (12 место), Польша (14 место), Беларусь (18 место). А где же русские красавицы, о привлекательности которых твердят все иностранные гости?

Увы, в последнее время нашим девушкам не достаются короны победительниц, а рейтинг эксперты составляют по итогам пяти самых престижных в мире конкурсов красоты «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля», «Мисс Интернешнл», «Мисс Супранешнл». У российских участниц на этих шоу в 2018 году не было ни одного призового места. Зато белорусская красавица Мария Василевич статла третьей на «Мисс Мира». 21-летняя жительница Минска впервые в истории добилась для своей страны таких высот. За Россией же последняя победа была в 2015 году, когда на том же «Мисс Мира» второе место заняла наша София Никитчук.

Самым авторитетным конкурсом в России является «Мисс Россия», который проводят с 1993 года. За комментарием «КП» обратилась к представителям нашего национального шоу.

20-летняя Мария Веласко из Венесуэлы победила в престижном конкурсе «Мисс Интернешнл-2018». Фото: instagram.com

- Эта аналитика не является для нас авторитетной, нам такая статистика особо в работе никак не помогает, - говорит представитель конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова. - Мы следим за шоу «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», где каждый год участвуют девочки, победившие на «Мисс Россия». «Мисс Вселенная» - самый известный конкурс. Пока он принадлежал Дональду Трампу, то был проамериканским, но и сейчас мало что изменилось. «Мисс Вселенная» грешит тем, что у них в приоритете латиноамериканский типаж. «Мисс Мира» больше ориентирован на Европу, у них побеждают очень разные девушки. Но в последнее время все чаще выигрывают филиппинки.

- Из чего складывается авторитет конкурса?

- Влияет много: сколько существует шоу («Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» проводятся с 1951 и 1952 года соответственно, - Ред.), кому принадлежит, сколько участниц, что с ними дальше происходит. К примеру, после «Мисс Мира» у некоторых складывалась карьера в Голливуде.

- Влияет ли на результаты политика?

- Мы считаем, что нет. И также настраиваем девочек. Мы со всеми дружим, с претендентками из любой страны, мы ко всем лояльны. На конкурсах есть странные поворотные моменты, но мы стараемся на них не сосредотачиваться. По такой логике Украина должна была побеждать, но мыих побед не видим.