За оскорбление власти и фейки ударят рублем

В первом чтении обе инициативы сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и депутата Госдумы Дмитрия Вяткина поддержали более 330 думцев, против выступили лишь четыре десятка парламентариев.

- Те, кто был против, руководствовались не фактами и аргументами, а, как я полагаю, эмоциями, - заявил «Комсомолке» депутат Вяткин. - Проекты направлены против сознательной дезинформации населения и против тех, кто, зная или как минимум догадываясь о том, что им предлагают громкую обманку, все равно ее публикуют.

Вяткин утверждает, что никакого покушения на свободу слова в законопроектах нет. Один из авторов предложенных Госдуме документов, сенатор Клишас, улетел в командировку в Дудинку, на обсуждении не присутствовал и свои аргументы привести лично не мог.

Что в проектах, прошедших первое чтение, главное? Генпрокурор или его замы смогут обращаться в Роскомнадзор и требовать, чтобы доступ «к ресурсам, публикующим ложную информацию» был ограничен. А уже Роскомнадзор будет вправе потребовать от оператора к сайту-хулигану доступ ограничить. Разработана система штрафов. Для физических лиц они невелики - до 5 тысяч рублей, а вот юридическое лицо (читай - редакция) за публикацию ложных новостей может попасть на 1 миллион рублей! Предложено внести соответствующие поправки в статью 31.15 Кодекса об административных правонарушениях и в ст. 15 Федерального закона «Об информации».

Интересно, что авторы проектов ссылались на пример Британии, где против травли в сети тоже есть специальный закон.

Но вопросов к этим законам, особенно об оскорблении власти, остается множество. Кто будет определять - это оскорбление или справедливая критика? Не станет ли такой правовой акт средством преследования инакомыслия? В России, где власть зачастую творит все, что ей заблагорассудится, подобные инициативы сверху всегда заставляют зажмуриться...

ВОПРОС ДНЯ

Поднимет ли авторитет слуг народа этот закон?

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Поносить высшее государственное начальство всегда считалось преступлением. Почему сейчас должно быть как-то иначе? Но притом за правое слово преследовать нельзя.

Андрей ТУМАНОВ, глава общественной организации «Садоводы России»:

- Опасная вещь такие законы. У народа всегда есть возможность их обойти. Например, когда-то давно я придумал для программы «Времечко» Льва Новоженова на НТВ новость, что один селекционер вырастил новый сорт хрена под названием «Ельцин». А потом на Кубани какой-то садовод воплотил эту фантазию в жизнь. И новость не стала ни фейком, ни оскорблением.

Поднимет ли авторитет слуг народа этот закон?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ, главный редактор журнала «Охраняется государством»:

- На мой взгляд, такой закон нужен. В приличных СМИ должны быть эксперты, которые фильтруют поток новостей на ленту. Но все зависит от того, как этот закон будет применяться.

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий, публицист:

- Я против законопроекта и о фейках, и об оскорблении власти. Они могут дать основания наказывать всех, кто так или иначе «бросает тень» на руководство и своими публикациями, и своими высказываниями. Если люди будут бояться публиковать информацию, потому что она может не совпасть с официальной версией или кого-то оскорбить, то это будет плохо для общества.

Сергей МАРКОВ, политолог, гендиректор Института политических исследований:

- Все должно быть жестко: за публикацию заведомо ложных сведений надо карать. Если ограничить поток оскорблений и дезинформации, то доверие к власти должно повыситься.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- А кто определит, где кончается критика и начинается оскорбление власти?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа?

Обозреватель "КП" Наталья Барабаш задается гневным вопросом, узнав про обсуждение нового закона в стране

Прочитала о новом законе : введении наказания за оскорбление власти. У меня вопрос. Писать, что власть работает плохо - это оскорбление? Или оскорбление, писать, что власть работает [вырезано цензурой] плохо? И еще. Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа? (подробности)