2019-01-25T23:27:41+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, мужчины, произвольная программа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Михаил Коляда.Михаил Коляда.Фото: REUTERS
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В субботу, 26 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске будут разыграны медали в мужском одиночном катании. В этом виде программы после первого выступления в лидерах - два российских фигуриста. Это Михаил Коляда и Александр Самарин. Они будут выходить в числе последних на лед с произвольной программой.

Компанию нашим в тройке сильнейших, к слову, составляет легендарный испанский фигурист Хавьер Фернандес. Для подопечного канадского наставника Брайана Орсера уже признался, что турнир в Минске станет для него последним в долгой карьере. Поэтому все ждут - каким будет последний выход на лед для Хавьера на "Минск-Арене".

Согласно официальном расписанию, россиянин Максим Ковтун откроет последнюю, четвертую, разминку, выйдя под номером 19. Он появится на льду в 14:21. 22-й номер у Александра Самарина - он выйдет на лед в 14:45. Предпоследним будет Хавьер Фернандес, а завершит же произвольную программу у мужчин Михаил Коляда, получивший 24-й стартовый номер. Он выйдет на лед в 15:01. И к 15:10 станет известно имя чемпиона Европы по фигурному катанию 2019 года.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: мужчины.

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