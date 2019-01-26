Полина Диброва рассказала о прелестях жизни с мужем, который намного старше жены

Дмитрий и Полина Дибровы – родители троих сыновей – решили, что имеют право устроить себе романтический отпуск без детей. Телеведущий и его молодая жена улетели в Америку на пять дней. Дмитрий отвез Полину в Лос-Анджелес, и первым делом на отдыхе пара отправилась на прогулку по пляжу. Море, солнце, мягкий песок – супруги сделали романтическую фотографию вместе на фоне океана.

- Venice beach - неформальное место: творческие ребята, музыка, танцоры, бездомные, трава. Прогулка доставила удовольствие. Свобода чувствуется во всем, - написала Полина в Инстаграме, поделившись снимком с мужем. - Часы потеряны навсегда здесь. И наручные, и настенные. Тихий океан совсем не тихий.

polinadibrova Venice beach неформальное место: творческие ребята, музыка, танцоры, бездомные, трава

В Лос-Анджелесе супруги поселились в особенном месте: Дибров решил сделать жене сюрприз и снял номер в отеле, где снимался фильм «Красотка». Пара сфотографировалась у дверей, из которых когда-то выходили Ричард Гир и Джулия Робертс.

- Хотели сделать пародию на яркую сцену из фильма «Красотка» возле лифта этого отеля, но под рукой не оказалось ботфортов, - пошутила Полина. - До последнего не знала где будем жить, а так бы прихватила. Сюрприз! Пересмотрела несколько раз сцену в этом отеле.

polinadibrova Хотели сделать пародию на яркую сцену из фильма Красотка возле лифта этого отеля, но под рукой не оказалось ботфортов

Подписчики Инстаграма Дибровой в комментариях отметили, насколько по-разному они с Дмитрием выглядят на снимке: «Как будто отец с дочкой». Разница в возрасте между супругами – 29 лет, и поклонники звездной пары, разумеется, не могут не любопытствовать: а каково это, когда муж намного старше жены? Всем любопытствующим супруга шоумена посвятила отдельный пост на своей страничке, в котором рассказала о прелестях жизни с мужчиной в возрасте.

- Доброжелатели Инстаграма усиленно подчеркивают в моих постах разницу в возрасте. Разница, между мной и Димой, велика и самая большая - не возраст, - написала Полина. - Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас. Совсем не интересно быть одинаковыми. Мне бы скучно было жить. Кстати, у нас романтик.

Свой эмоциональный пост 30-летняя Полина сопроводила фотографиями, на которых 59-летний Дибров катает ее в лимузине. Супруги целуются на заднем сиденье, при этом Дибров нежно держит молодую жену за руку.

polinadibrova Доброжелатели Инстаграмм усиленно подчеркивают в моих постах разницу в возрасте

К слову, большая разница в возрасте с мужем для Полины – это еще и неиссякаемый источник сюрпризов. У Дмитрия богатый жизненный опыт и не менее богатая биография. Чего только стоит тот факт, что в 30 лет супруга шоумена уже станет бабушкой. Ребенка ждет старшая дочь Диброва. Лада давно живет во Франции и свой семейный секрет она рассказала отцу и его молодой жене, когда Дмитрий и Полина в августе прилетали на отдых в Монако. Полина Диброва немедленно сообщила новость в Инстаграме.

- У меня появилась перспектива... Стану бабушкой в январе! Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля, - кокетливо написала супруга Диброва. - Взрослый муж – флакон сюрпризов.

Поклонники звездной пары уверены: из Полины получится отличная бабушка, ведь она прекрасно знает, как обращаться с маленькими детьми. Младший сын Полины и Дмитрия появился на свет 27 мая 2015 года. Родители назвали третьего ребенка Ильей. В семье Дибровых подрастают еще двое сыновей - восьмилетний Александр и пятилетний Федор. За своей будущей спутницей жизни шоумен начал ухаживать, когда Полине было всего 17 лет. Когда невесте исполнилось 20, Дмитрий сыграл с ней свадьбу.

polinadibrova Помчали! Впереди 12 часов вне зоны доступа

Сам телеведущий ходил под венец четыре раза. С первой женой Эльвирой Дибровой он прожил в браке с 1983 по 1986 годы, у супругов родился сын Денис. Вторая жена — Ольга Диброва, родила шоумену дочь Ладу. Этот брак продлился 7 лет. Третья жена — Александра Диброва – была младше телеведущего на 26 лет. Супруги прожили вместе меньше года - с марта 2008 по январь 2009 года. Зато с четвертой женой Полиной Дмитрий живет уже девять лет, с 2009 года.