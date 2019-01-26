2019-01-26T12:54:08+03:00
Спорт

После поражения на чемпионате Европы Загитова сама унесла с арены подаренного фанами красного медведя ростом с нее

Невероятное милое видео сняли фанаты фигуристки [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова уносит огромного медведя с "Минск-Арены".Алина Загитова уносит огромного медведя с "Минск-Арены".
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Алина Загитова в пятницу, 25 января, проиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Она стала второй, уступив Софье Самодуровой. Но болельщики все равно поддержали Алину - вопреки всем тем ошибкам, которые допустила фигуристка в произвольной программе. На лед полетело невероятно много мягких игрушек. И среди них больше всего выделялся огромный красный медведь.

Уже после завершения соревнований Софья Самодурова и Алина Загитова сфотографировались на фоне этого подарка. И, о Боже, он оказался просто ростом с Алину!

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@fsrussia
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На пресс-конференции фигуристку спросили по поводу этого презента. Она сказала сразу за всех мишек:

- Повезу их домой. И пусть там не хватает места, но всё равно они как-то поместятся.

И болельщики, которые после завершения соревнований в Минске уже караулили Алину Загитову, сняли любопытное видео. Фигуристка, обняв этого медведя, выносит его сама с арены - правда задние лапы все равно помогает нести один из тренеров.

Следующий крупный турнир у фигуристки - чемпионат мира в Японии.

teamzagitovateamzagitova
Алина не успокоилась, пока сама не потащила #загитова #zagitova #alinazagitova источник: @vera_radchenko
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