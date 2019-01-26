2019-01-26T15:23:32+03:00
Спорт

Россиянин Александр Самарин выиграл серебро на чемпионате Европы, уступив испанцу Фернандесу

Лидировавший после короткой программы Михаил Коляда упал и откатился с первой позиции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Самарин - вице-чемпион Европы.Александр Самарин - вице-чемпион Европы.Фото: REUTERS
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В субботу, 26 января, в Минске с утра пораньше на чемпионате Европы по фигурному катанию выясняли отношения мужчины. С 2013 года неизменно эти соревнования выигрывал Хавьер Фернандес. Шестикратный чемпион континента решил именно после этого турнира решил уйти на покой, завершив свою карьеру.

И после короткой программы Фернандес шел на третьем месте, уступая двум россиянам - Александру Самарину и Михаилу Коляде. И именно эти три фигуриста последними выходили на лед "Минск-Арены".

Самарин неплохо справился с задачей. Александр Самарин получил 177,87 и это лучшая оценка для него в сезоне. И суммарно - 269,84. Саша лидировал до выхода испанца. Но Фернандес обошел конкурента. 179,75 - Фернандес выиграл 2 балла у Самарина. 271,59 - испанец лидирует.

И последним на лед вышел 23-летний Михаил Коляда. Но он дважды упал и набрал скромную сумму баллов. 240,87 - Коляда только пятый. Бронза у итальянца Маттео Риццо (247,08).

А вот Александр Самарин - вице-чемпион Европы! Хавьер Фернандес - семикратный чемпион Европы, который выиграл все турниры после победы Евгения Плющенко в 2012 году в Шеффилде. Для 20-летнего Александра Самарина это - высшее достижение в карьере. До этого он был шестым год назад и восьмым на чемпионате Европы 2017 года.

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